Kumer uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ za infrastrukturo

Bojan Kumer, ki ga za infrastrukturnega ministra v vladi Robert Goloba predlaga Gibanje Svoboda, je v predstavitvi pred člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor dejal, da mora biti v središču izzivov, ki čakajo ministrstvo, zelena agenda. "Resnično verjamem, da je prihodnost zelenega prehoda v trajnostnem pristopu na področju mobilnosti, blaga in storitev," je izpostavil.

Za gospodarski razvoj in blaginjo so po njegovih besedah nujne dobre prometne infrastrukturne povezave, kar se je v preteklosti že večkrat pokazalo, prav tako je dobra železniška infrastruktura potrebna za spodbujanje preusmeritve prometa, blaga in mobilnosti prebivalstva na železnice, kar bi vodilo v postopno zmanjšanje osebnega cestnega prometa v središčih mest.

"Spodbuditi in ojačati želim vse gradnje, ki so v teku, vse obnove in nadgradnje javne železniške infrastrukture. Povečati želimo povezljivost železniškega omrežja do sosednjih držav med velikimi mesti in med različnimi gospodarskimi sektorji," je dodal. Po Kumrovih besedah je trenutno v teku prvi investicijski cikel v železniškem prometu, v njegovem mandatu pa bo ključen drugi. V tem želi prihodnja vlada nasloviti krajše potovalne čase potniških vlakov, zagotoviti taktni promet in narediti natančno analizo pozitivnih učinkov na podnebje.