Kumer: V Sloveniji pozimi ne bo redukcij pri oskrbi gospodinjstev s plinom

V Sloveniji to zimo ne bo redukcij pri oskrbi gospodinjstev s plinom, je po zasedanju ministrov EU za energetiko, na katerem so se dogovorili o zmanjšanju porabe plina, zagotovil slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Da bi prišlo do motenj pri oskrbi s plinom, bi moralo iti veliko stvari narobe, je poudaril.

"Če se bo zgodilo samo to, da bo Rusija ustavila dobavo plina, to ne bo pomenilo hudih izzivov za slovensko oskrbo," je poudaril minister. To še posebej velja, če bo uredba o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023, o kateri so se danes dogovorili v Bruslju, dosegla svoj učinek, je dejal. Po njegovih besedah so se države članice danes zelo jasno zavzele, da je treba narediti več na prostovoljni osnovi solidarnosti. "Ta pozitiven pristop vseh nas resnično navdaja z optimizmom," je poudaril.

Kumer je dejal, da v Sloveniji pozimi ne bo redukcij pri oskrbi gospodinjstev s plinom. FOTO: Bobo

Da bi bila oskrba s plinom v Sloveniji motena, bi moralo "veliko stvari iti narobe", je še povedal Kumer. Pri tem je naštel prekinitev dobav, res hudo zimo in motnje pri oskrbi terminalov za utekočinjeni zemeljski plin (LNG). Poleg tega je Slovenija zelo dobro povezana s sosednjimi državami in ima zaradi svoje majhnosti v primerjavi z Italijo, Hrvaško in Avstrijo najmanjši odjem plina. "To pomeni, da se lahko hitro nasloni in oskrbi vsaj ta zaščiteni del, ki znaša približno 20 odstotkov letnega odjema, z ostalimi sistemi," je povedal.