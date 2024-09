Kumer: Maksimalno se bom potrudil, da denar ne bo šel iz davkoplačevalske malhe

Predvideni letni strošek za države za vzdrževanje TEŠ-a in premogovnika Velenje, ki naj bi ga izločili iz HSE-ja, ki je imel lani skorajda 400 milijonov evrov dobička, znaša namreč 150 milijonov evrov na leto. Tukaj pa je še 286-milijonski dolg, ali bo tudi plačilo tega preneseno na breme države, se pravi davkoplačevalcev, ki so TEŠ 6 že tako ali tako preplačali? Spomenik korupciji je namreč na koncu stal milijardo in pol evrov.

In odgovore na to nam je v oddaji 24UR ZVEČER podal kar minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

Na eni strani imamo torej HSE, ki je imel lani skoraj 400 milijonov evrov čistega dobička in ima v lasti TEŠ 6 in premogovnik Velenje, na drugi strani pa državni proračun, ki ima že tako velik primanjkljaj in ga krpa z dvigovanjem davkov in zadolževanjem. A kot pravi minister, gre za enkraten dogodek, lansko leto so bile namreč cene še iz kriznih časov, večina pogodb, ki so bile sklenjene leta 2023, pa se je sklepala že leta 2020.

"Takrat so bile tudi do desetkrat višje cene. Težko rečem, kakšne dobičke bo HSE ustvarjal v prihodnjih letih, zagotovo pa ta krizna leta, ki so zelo enormno dvignila ceno na veleprodajnih in drobnoprodajnih trgih, teh cen, če krize ne bo, ne bo," je dejal Kumer. "Stroškovna cena TEŠ-a ne prenese cene na trgu, zato mora HSE znotraj skupine prerazporejati izgube oziroma dobičke." In to z naslednjim letom ni več dovoljeno oziroma ni več skladno z EU pravili, država pa mora intervenirati.