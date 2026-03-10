Kumru očitajo zlorabo položaja, ministrstvo: Gre za predvolilno blatenje

"Gre za sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, nevestnega dela v službi in kršitve tajnosti postopka," je kazensko ovadbo zoper ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra na današnji novinarski konferenci utemeljila Anja Bah Žibert (SDS).

Kot je dejala, preiskovalna komisija od Kumra dve leti ni prejela ključnega podatka o tem, kdo je pripravil enega najbolj spornih sklepov, ki ga je sicer podpisala državna sekretarka Tina Seršen, in sicer, da presoja vplivov na okolje pri projektu ni potrebna.

"Gre za zelo nevaren precedens, saj bi dopustitev takega ravnanja pomenila, da nikomur več v tej državi kateri koli preiskovalni komisiji ne bi bilo treba posredovati dokumentacije," je izpostavila. Kumer je po njenih besedah odgovoren za oviranje dela preiskovalne komisije, saj člani do tega podatka do danes niso prišli.

Kot je še izpostavila poslanka SDS, je kanal C0 nevaren tako za okolje kot ljudi, čemur pritrjujejo številna zaslišanja – opravili so jih 63 – in dokumentacija, ki jo je pridobila komisija. "Ni vprašanje, ali se bo tragedija zgodila, ampak je samo vprašanje časa, kdaj se bo, če bo kanal prišel v uporabo," je izpostavila poslanka in pozvala k ustavitvi gradnje.

Strnila je delo komisije v minulem mandatu, pri čemer je bila kritična do koalicije, katere člani so po njenih besedah delo komisije "močno oteževali in marsikdaj onemogočali".

Kanal C0 je po njenih besedah primer sistemske politične zaščite projekta leve politike pred strokovnimi dejstvi. "Če bi bil projekt strokovno sprejemljiv in koristen in o njem ne bi bilo dvoma, potem bi ga koalicijski člani te preiskovalne komisije branili z argumenti, ne pa z obstrukcijami in preprečevanjem sprejetja sklepov in priporočil," je dejala Bah Žibertova.

Napovedala je tudi naznanitev dodatnih sumov storitve kaznivih dejanj, o čemer bo javnost obvestila naknadno. Vladi Roberta Goloba je očitala podrejenost ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki da si na vse načine prizadeva, da se projekt kanal C0 konča, kljub enotnosti stroke, da je škodljiv, je dejala.

Komisija je med pričami zaslišala številne strokovnjake z različnih področij, pa tudi nekdanje in aktualne ministre, ljubljanskega župana Jankovića in premierja Goloba.