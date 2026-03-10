Kumru očitajo zlorabo položaja, ministrstvo: Gre za predvolilno blatenje

"Gre za sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, nevestnega dela v službi in kršitve tajnosti postopka," je kazensko ovadbo zoper ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra na današnji novinarski konferenci utemeljila Anja Bah Žibert (SDS).
Kot je dejala, preiskovalna komisija od Kumra dve leti ni prejela ključnega podatka o tem, kdo je pripravil enega najbolj spornih sklepov, ki ga je sicer podpisala državna sekretarka Tina Seršen, in sicer, da presoja vplivov na okolje pri projektu ni potrebna.
"Gre za zelo nevaren precedens, saj bi dopustitev takega ravnanja pomenila, da nikomur več v tej državi kateri koli preiskovalni komisiji ne bi bilo treba posredovati dokumentacije," je izpostavila. Kumer je po njenih besedah odgovoren za oviranje dela preiskovalne komisije, saj člani do tega podatka do danes niso prišli.
Kot je še izpostavila poslanka SDS, je kanal C0 nevaren tako za okolje kot ljudi, čemur pritrjujejo številna zaslišanja – opravili so jih 63 – in dokumentacija, ki jo je pridobila komisija. "Ni vprašanje, ali se bo tragedija zgodila, ampak je samo vprašanje časa, kdaj se bo, če bo kanal prišel v uporabo," je izpostavila poslanka in pozvala k ustavitvi gradnje.
Strnila je delo komisije v minulem mandatu, pri čemer je bila kritična do koalicije, katere člani so po njenih besedah delo komisije "močno oteževali in marsikdaj onemogočali".
Kanal C0 je po njenih besedah primer sistemske politične zaščite projekta leve politike pred strokovnimi dejstvi. "Če bi bil projekt strokovno sprejemljiv in koristen in o njem ne bi bilo dvoma, potem bi ga koalicijski člani te preiskovalne komisije branili z argumenti, ne pa z obstrukcijami in preprečevanjem sprejetja sklepov in priporočil," je dejala Bah Žibertova.
Napovedala je tudi naznanitev dodatnih sumov storitve kaznivih dejanj, o čemer bo javnost obvestila naknadno. Vladi Roberta Goloba je očitala podrejenost ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki da si na vse načine prizadeva, da se projekt kanal C0 konča, kljub enotnosti stroke, da je škodljiv, je dejala.
Komisija je med pričami zaslišala številne strokovnjake z različnih področij, pa tudi nekdanje in aktualne ministre, ljubljanskega župana Jankovića in premierja Goloba.
Za ministrstvo ovadba Kumra predvolilno blatenje
Državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je v izjavi za javnost poudarila, da tako predsednica preiskovalne komisije kot tudi člani komisije vedo, kdo je avtor odločbe ministrstva iz decembra 2023, saj da so do tega podatka prišli lani v okviru zaslišanj.
"Prav tako je ministrstvo komisiji predalo vso dokumentacijo o vodenju postopka, s katero razpolagamo," je poudarila državna sekretarka.
"Ministrstvo ničesar ne skriva, kar predsednica komisije tudi zelo dobro ve. Minister Kumer javno ne more razkriti avtorja odločbe, ker ga k temu zavezuje začasna odredba upravnega sodišča, kar je predsednici komisije tudi zelo dobro znano," je bila jasna Seršen.
Kot je dodala, je bilo prav na primeru zaslišanj v okviru preiskovalne komisije o kanalu C0 jasno, da so bili zaslišani uradniki večkrat izpostavljeni "medijskemu linču in tudi izrazito sugestivnemu načinu zasliševanja, kar predstavlja izjemen osebni pritisk in izpostavljenost, to pa hromi njihovo sposobnost za opravljanje neodvisnega, strokovnega in samostojnega dela".
Po besedah državne sekretarke je ime avtorja odločbe popolnoma irelevantno vprašanje. "Pomembna je vsebina odločbe, ta pa sledi predhodnim sodbam upravnega sodišča iz leta 2023, kar je bilo v okviru zaslišanj pri članih tudi vse ustrezno in podrobno predstavljeno," je poudarila.
O zakonitosti odločbe ministrstva po pojasnilih Seršen trenutno odloča sodišče in dokler to ne odloči drugače, ministrstvo po njenih besedah vztraja, da je odločba vsebinsko pravilna in tudi ustrezno in pravilno podpisana.
Kazenske ovadbe se je na današnji redni tedenski novinarski konferenci dotaknil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Vsebine sicer ni komentiral, saj je, kot je dejal, Bah Žibertova še ni predstavila.
"Očitno to pravico ima in lahko počne kar koli, upam pa, da ima razlog," je povedal. Po njegovih besedah je Kumer zaščitil uradnika, kar je treba spoštovati. V upravnih organih je že tako veliko strahu in pravi vodja je tisti, ki svoje sodelavce zaščiti, sicer si nihče ne upa nič narediti, je prepričan.
Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.