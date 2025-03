Kupca za Zidarjevo vilo v Fiesi na prvi dražbi ni bilo

Propadajoč in nedokončan objekt je bil nekoč last dolga leta enega najvplivnejših poslovnežev v gradbeništvu Ivana Zidarja. Gre za eno od nepremičnin, ki so ostale po njegovem padcu zaradi afer in sodnih postopkov, zaradi česar je pristal v osebnem stečaju, pred tem pa je večino premoženja prenesel na družinske člane. Po njegovi smrti leta 2021 se je osebni stečaj spremenil v stečaj zapuščine.

V osebnem stečaju je pristala tudi njegova nekdanja žena. Ta upnikom dolguje več kot milijon evrov, ki bi jih z uspešno prodajo vile lahko poplačala. Izkupiček od prodane vile bo namreč šel v stečajno maso obeh osebnih stečajev.

Nepremičninski posrednik Daniel Lovšin je pred časom za TV Koper povedal, da gre za izjemno lokacijo v Fiesi, ki upravičuje visoko izklicno ceno. Poleg objekta prodaja vključuje tudi obsežno zemljišče, a potencialnega kupca čakajo velika vlaganja v sanacijo in dokončanje objekta. Vila, le 200 metrov oddaljena od morja, ponuja razgled na bližnje jezero v Fiesi, kar povečuje njeno privlačnost, za nakup pa ima piranska občina predkupno pravico.