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Kupci opozarjajo na visoke cene, kmetje za pridelke dobivajo vse manj

Ljubljana, 16. 10. 2026 19.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Leja Hrovat
Cena hrane

Hrana je danes za kar tretjino dražja kot pred petimi leti. A zanimivo – medtem ko kupci opozarjajo na visoke cene, kmetje pravijo, da za svoje pridelke dobivajo vse manj. Na ljubljanski tržnici pa so zaradi obilnejše jesenske ponudbe nekatere cene znižali. Kako je torej mogoče, da je hrana še vedno tako draga?

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