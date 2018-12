Kupci so odločili: Hit produkt 2018 je La Popsi

Končala se je tretja sezona projekta Štartaj Slovenija. Med osmimi inovativnimi produkti so kupce najbolj prepričali sadni zamrznjeni deserti La Popsi in si prislužili naziv Hit produkt 2018. Podjetnici Neža Mlakar in Karmen Meze zmage nista pričakovali, zato sta bili na razglasitvi v velikem finalu še toliko bolj ganjeni. Vsi ostali podjetniki pa so dobili enoletno pogodbo s Spar Slovenija.

Neža in Karmen nista pričakovali, da bodo njune La Popsi postale Hit produkt 2018. FOTO: Aljoša Kravanja

Projekt, ki odkriva podjetnike in jih spodbuja, da je vredno poskusiti, vztrajati in verjeti v svoj uspeh, se je zaključil z razglasitvijo zmagovalca. "Hit produkt 2018 je … La Popsi," je zmagovalne sadne zamrznjene deserte razglasil generalni direktor Spar Slovenija Igor Mevrič. Sledile so solze, objemi, stiski rok. Mladi podjetnici nista niti najmanj pričakovali, da bodo njune sadne sladoledne palčke med osmimi drugimi izvirnimi izdelki požele toliko navdušenja. "Upali sva, da dobiva pogodbo za sodelovanje s Spar Slovenija, potem pa poleg pogodbe najin produkt še zmaga. 'Vauu!'" je navdušeno pripovedovala Karmen Meze. Celodnevno čakanje na razglasitev, čigav izdelek si bo prislužil laskavi naziv Hit produkt 2018, je bilo zelo naporno, sta se strinjali podjetnici. "Bila je prava živčna vojna, ampak se je izplačalo čakati," je v smehu povedala Neža Mlakar, s čimer se je strinjala tudi Karmen Meze: "Da, definitivno je bilo vredno čakati." Ko je generalni direktor Spar Slovenija izrekel ime njunega zmagovalnega izdelka, sta občutili nepopisno srečo. Vsi napori in neprespane noči so bili v hipu pozabljeni.

Kaj je tisto, da je prav njun izdelek stopil pred ostale in zmagal? Podjetnici se strinjata, da so bili vsi ostali produkti zares dobri in da je morala biti izbira zmagovalca težka odločitev, a njuna prednost je bila, da sta se hitro prilagodili trgu in željam kupcev. "Izdelali sva še dva nova okusa, poleg tega pa premagali vse ovire in izzive," sta pojasnili. Kako so nastale La Popsi? Neža Mlakar in Karmen Meze sta najboljši prijateljici že iz otroštva. Obe sta pred tremi leti postali mamici. Nekega vročega poletnega dne sta se pogovarjali, kaj bi lahko svojima sinovoma ponudili, da bi se posladkala, a da to ne bi bile običajne sladkarije ali sladke pijače. Tako se jima je utrnila ideja, da bi lahko sami naredili sadne sladoledne palčke, ki ne bi vsebovale dodatkov, konzervansov in umetnih barvil. Začeli sta zamrzovati sveže sadje in druge izbrane sestavine ter preizkušati različne recepte. Sinova sta oboževala njune sadne deserte, zato sta se odločili, da jih ponudita tudi ostalim. Po veliko poskusih različnih kombinacij je na koncu nastalo šest okusov, podjetnici pa že razmišljata, da bi dodali še kakšnega.

V letošnji sezoni Štartaj Slovenija so prav vsi podjetniki dobili enoletno pogodbo za sodelovanje s Spar Slovenija. FOTO: Aljoša Kravanja

Izkazali so se vsi podjetniki Dobro pa se nista odrezali le Mlakarjeva in Mezetova. V letošnji sezoni se je prvič zgodilo, da je prepričalo vseh osem podjetnikov. Spar Slovenija je z vsemi sklenil enoletno sodelovanje, tako da na njihovih prodajnih policah ostaja tudi vseh ostalih sedem izdelkov, ki so v letošnji sezoni sodelovali v izboru za Hit produkt: Palačinke takoj!, MUL’C, Moja presna granola, Marmela, Kolagen shot, 4kidsandus in Yanika. In prav to je glavni namen projekta – spodbuditi mlade podjetnike, jim dati zagon in biti odskočna deska v svet posla. "Ob začetku projekta Štartaj Slovenija je bila naša zaveza, da mladim podjetnikom ponudimo edinstveno poslovno priložnost. Vesel in ponosen sem, ker nam je to že tretjič uspelo. Zmagovalkama in vsem ostalim podjetnikom, ki so dobili pogodbe s Spar Slovenija, pa želim, da bi s svojimi izdelki zavladali Sloveniji in bi svojo podjetniško energijo prenesli tudi izven njenih meja,"jim je srečo zaželel Aleš Muhič, direktor trženja PRO PLUS, ki ni pričakoval, da bo oddaja prejela toliko nagrad."Materializirali smo vsebino na ta način, da so nam ostale institucije – medijske in oglaševalske – podale priznanje," je ponosno dodal.

Tako kot v prejšnjih sezonah je tudi v letošnji Spar Slovenija podjetnikom zagotovil prostor na prodajnih policah in jim tako omogočil, da se predstavijo in pokažejo kupcem, zakaj so njihovi izdelki drugačni. Kako so se v Spar Slovenija sploh odločili, komu izmed vseh prijavljenih podjetnikov bodo dali priložnost? Mevrič je pojasnil, da na eni strani upoštevajo kupce, na drugi pa tudi sami razmislijo, kdo so tisti, s katerimi bi lahko dolgoročno sodelovali. Prepričal jih je razvojni potencial podjetnikov, saj se jim zdi pomembno, kaj bo v prihodnosti.

Aleš Muhič, Igor Mevrič in Mojca Randl s podjetnicama zmagovalnega Hit produkta 2018 FOTO: Aljoša Kravanja

Štartaj Slovenija združuje Štartaj Slovenija ni samo projekt, ki daje priložnost podjetnikom, je tudi projekt, ki združuje. Je zgleden primer sodelovanja med partnerji: podjetjem Spar Slovenija, medijsko hišo PRO PLUS in marketinško agencijo Formitas. Sodelovalo je več kot 100 ljudi, ki so vsak po svoje prispevali, da je projekt rasel in se razvijal. Direktorica agencije Formitas Mojca Randl ni skrivala zadovoljstva, da je projekt prerasel vsa njihova pričakovanja, ampak tudi vse skrite želje."V treh letih smo na trg pomagali 28 podjetnikom. Vsak od njih – sploh iz prvih dveh sezon – je že začel zaposlovati, razvijajo nove produkte in to mi veliko pomeni. Hkrati pa je Štartaj Slovenija spremenil percepcijo podjetništva v Sloveniji. Slišim, da tudi v osnovnih in srednjih šolah že poudarjajo, da je podjetništvo 'fajn'," je ponosno poudarila.

Da je bil projekt tako uspešen, je moralo vseh 100 ljudi dobro sodelovati in se znati uskladiti."Od začetka leta do danes je ekipa trdo delala, vsak dan, tudi po deset ur. Potrebna je bila dobra priprava vsega: od načrtovanja, priprave vsebine, do snemanja, montaže. Za enega podjetnika smo porabili okvirno deset snemalnih dni. Zelo zahteven projekt, ki pa veliko da," je misli sklenil vodja projekta Štartaj Slovenija Jan Golja.