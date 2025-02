'Če bo šlo vse po sreči, bo to izjemna priložnost, da osvaja prstane'

Redkokdaj se zgodi, da zaradi Slovenca osupne ves svet. Tokrat je zaradi Luke Dončića. Novico, ki je osupnila svetovno košarkarsko srenjo, so Američani komentirali tudi takole: "Najbolj šokantna menjava igralca v zgodovini košarke." In: "Najslabši dan v zgodovini Dallasa po atentatu na Johna F. Kennedyja." Kako krut posel je severnoameriška košarkarska liga, pa dokazuje dejstvo, da je Luka že 24 ur po objavi novice o menjavi pristal v 2000 kilometrov oddaljenem Los Angelesu.

Dvojna pravljična številka 77 je pravljico v Dallasu pisala pravljičnih sedem let. A zdaj je jasno, da brez srečnega konca, potem ko mu je kot vodji ekipe lani do košarkarskega Olimpa v finalu NBA zmanjkal le še korak. Navijači so se od njega poslavljali s pogrebno slovesnostjo. "Luka je naredil vse za to ekipo in oni so jezni nanj, ker se ni pravilno prehranjeval?" se je pridušal eden od njih.

"Veliko ljudi je jeznih na organizacijo, ker mislijo, da menjava ni upravičena, ker se to ne bi smelo zgoditi," je v pogovoru za našo medijsko hišo povedal dolgoletni navijač Mavericksov Michael Bibbins. Luka je navijačem namenil čustveno pismo, v katerem je med drugim zapisal: "Poskrbeli ste, da sem se kot mlad fant, ki je prišel iz Slovenije prvič v Ameriko, v severnem Teksasu počutil kot doma." Bibbins pa: "Prebral sem njegovo pismo in postal sem čustven, iskreno." In ne le navijači, nad "menjavo stoletja" so bili presenečeni tudi njegovi največji tekmeci. "Najprej sem mislil, da gre za lažne novice. To je svet v katerem živimo. To je posel, ki ga moraš razumeti. Nihče ni varen," je modroval eden največjih zvezdnikov lige NBA Giannis Antetokounmpo.

Kako krut posel je lahko košarka, zelo dobro ve Peter Vilfan, ki je z igro povezan že več kot 50 let. A kaj takšnega kot v nedeljo ni videl še nikoli, pravi. "To, kar se je zdaj zgodilo, se še nikoli ni zgodilo, to je prvič, da so globalnega zvezdnika zamenjali, se mu odpovedali in ga, da rečem tako, podarili eni drugi ekipi." V Dallasu pa so ob tem še nekoliko oblatili njegovo ime. Kar ni pustilo ravnodušnega njegovega očeta, Saše Dončiča. Luka za Dallas ni garal zgolj pod koši, poudarja oče, aktiven je bil tudi v dobrodelnih akcijah za lokalno okolje. A vsa talent in dobro srce sta manj kot 24 ur po odločitvi za zamenjavo že odletela v Los Angeles.