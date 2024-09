Kupil ploščo za nekaj evrov in s prodajo zaslužil za avto

Ko s posebno misijo, da bi našel točno določeno ploščo, ali le iz radovednosti vstopiš skozi vrata, se zdi, kot da si stopil v preteklost. Na desni so pravljice na kasetah, s katerimi so generacije otrok zvečer lažje zaspale. To so bili časi, ko je vsakemu od likov glas dal kateri od markantnih slovenskih igralcev, pravljice, kot so Čebelica Maja, Sapramiška, Mojca Pokrajculja pa so se živo risale pred očmi. S stropa vate zrejo legende jugoslovanske in svetovne glasbene scene, oživijo spomini na mladostne brezskrbne dni, prvo ljubezen, morje, glasbo, ki so jo poslušali starši ... "Rolling Stones, Pink Floyd ...," so med tistimi, ki jih znova odkrivajo mladi, pripoveduje Damir Vodopija , sicer pa stranke najpogosteje iščejo prvi CD, prvo ploščo, prvo kaseto. A za to si je treba vzeti čas.

Vodopija, za prijatelje Vomo, ki ga boste spoznali v današnji oddaji Svet na Kanalu A v rubriki Vaš svet, zase pravi, da raje kot prodaja – klepeta. In ker je v njegovi prodajalni več tisoč nosilcev zvoka in podob, je za klepet več kot dovolj časa. Stranka, ki vstopi v trgovino, namreč – če ima le čas – v njej mimogrede med brskanjem prebije vsaj pol ure. "Potem pa ne odideš le s ploščo, po katero si prišel, pač pa vsaj še z dvema drugima," pravi Janko Križman, lastnik 600 do 700 plošč, ki je po nekaj letih spet prišel pogledat, ali prodajalna, kamor je redno zahajal 20, 30 let in tam pustil tudi precej denarja, še obstaja.

Prihajajo tudi velika glasbena imena. "Zdravko Čolić, Toše Proeski, Kemal Monteno," našteva Vodopija, ki vsakega, ki vstopi, tika. "Z vsemi se enako pogovarjam, z vsemi sem na ti. Tudi avstrijski kancler je bil tukaj, njegovi varnostniki, moji prijatelji so ga pripeljali," se spominja. "V moji trgovini so na 'vi' tile gor," pokaže na strop, poln ovitkov plošč, "oni so umetniki, mi smo tu zaradi njih." Pri njem so pred leti prijatelji hrvaškega pesnika, skladatelja in pevca Arsena Dedića več dni iskali njegove plošče, ki jih sam ni imel. Med gostovanjem v Ljubljani se je oglasil britanski pevec Morrissey, njegova ekipa je celo zaprosila, da zanje zapre trgovino. "Sedeli so na tleh in brskali," se spominja Vodopija. Nazadnje se je pri njem ustavil septembra preminuli frontman skupine Riblja čorba Bora Đorđević in mu podpisal ploščo. Vomo ima sicer tudi vinilko, ovekovečeno s podpisi Beatlov, ki jo je z Otoka dobil takratni zagrebški klub oboževalcev, a te, brez dvoma veliko vredne plošče, med do zadnjega založenimi policami ne boste našli.

Rabljene plošče se pri Vomu sicer prodajajo od dva evra naprej, cena je odvisna od tega, kako redka vinilka je, na splošno pa so na trgu trenutno največ vredne plošče skupine Laibach in Tomaža Pengova. Plošče The Beatles, pa Davida Bowieja in Boba Dylana, recimo, lahko dosežejo tudi več kot 30 tisoč evrov. A vinilke so lahko tudi nekakšna loterija. Vodopija je eno takih prodal za zelo malo denarja, potem pa od kupca – bil je operni pevec – izvedel, da jo je prodal za deset tisoč evrov in si z izkupičkom kupil avto.

A sproščenost, ki vlada med temi policami, je nekaj povsem drugega kot kariera, ki si jo je Damir začrtal kot mladenič. V kadetnici se je namreč uril za policista, pozneje pa postal pripadnik specialne enote policije. "Mislim, da ni težjega življenja, kot je ta," se spominja tistega dela svoje kariere, o katerem sicer govori veliko bolj zadržano kot o glasbi. Ko je uniformo obesel na klin, mu je adrenalin nekaj časa manjkal, vsakdanjik je nenadoma začel teči veliko počasneje. Ali kot povzame enega od citatov iz Alana Forda: "Če ti čas teče prehitro, moraš vzeti kredit." Pravi sicer, da je šla prodaja rabljenih plošč pred časom zelo dobro, zdaj nekoliko manj. Največ škode je naredil internet, kjer je z nekaj kliki glasba na voljo vsem in to zastonj. "To je tako, kot če bi nekaj ukradel, odnesel v Domžale in tam je vse legalno. Takšen je internet, tam je kraja legalna," je kritičen. A ne glede na to, kako zelo se je družba spremenila v vseh desetletjih, odkar živi od prodaje glasbe, pravi, da je, kar je ključno, s svojim življenjem zadovoljen. Ukvarja se sicer tudi s presnemavanjem in digitalizacijo starih posnetkov, o tem, kateri znani slovenski glasbenik je prav zato med snemanjem potrkal na njegova vrata, pa v oddaji Svet danes ob 18. uri.