Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pred leti kupil stanovanje, zdaj zahtevajo, da plača še enkrat ali se izseli

Ljubljana, 20. 05. 2026 18.42 pred 1 uro 3 min branja 49

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Dunajski kristali

Pri nakupu nepremičnine je potrebna tudi previdnost. Znani dirigent in skladatelj Patrik Greblo je pred 15 leti kupil stanovanje v novozgrajenih ljubljanskih Dunajskih kristalih. Prodajalcu, investitorju Mabra, sta z ženo poplačala celotno kupnino v višini 550.000 evrov. Ker pa je šel prodajalec v stečaj, hipoteka na stanovanju pa ni bila nikoli izbrisana, SDH, ki je terjatve prevzel, zdaj zahteva, da ga Greblo še enkrat kupi po tržni ceni ali pa se z družino iz stanovanja izseli.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Kaj storiti?
    00:47
    Iz 24UR: Kaj storiti?
  • Iz 24UR: Bo moral še enkrat kupiti stanovanje?
    04:05
    Iz 24UR: Bo moral še enkrat kupiti stanovanje?

Leta 2010 je znani dirigent in skladatelj Patrik Greblo z družino kupil stanovanje v Dunajskih kristalih. "S prodajalcem sem sklenil pogodbo in z njim tudi zaprl s poplačili celotne zadeve. Prodajalec je takrat še gradil druge dele soseske, tako da je celotna zadeva bila videti zelo v redu, zelo zdrava, tudi finančno," danes pravi Greblo.

Investitor Mabra inženiring je posojilo za stavbo najel pri takratni NKBM, leta 2014 pa postal insolventen in šel v stečaj.

Konec aprila 2024 pa je Greblo dobil pismo, v katerem je pisalo: "Ostal je še dolg petih milijonov plus obresti, to je skupaj sedem milijonov. Prosim, da date ponudbo v vrednosti svojega stanovanja." Lastnik pa je ob tem le debelo pogledal.

Greblo je, pravi, poplačal celotno kupnino v višini 550 tisočakov, obljube o izbrisu hipoteke pa so ostale prazne. O tem se je skušal dogovoriti s t. i. slabo banko, ki je prevzela terjatve do Mabre, a neuspešno. Zadevo je nato prevzel Slovenski državni holding (SDH), s katerim zdaj bijejo pravno bitko.

Dunajski kristali
Dunajski kristali
FOTO: POP TV

"Ko so mi zatrjevali, da bodo naredili cenitev na današnji dan, sem jih vprašal, kaj sledi. In dejali so mi, da bom nato pač plačal še enkrat po trenutni ceni," pripoveduje. Na slednje je odgovoril le z vprašanjem: "Kaj ste padli z lune?"

"V teoriji civilnega prava je velika razlika med prekluzivnimi roki, ki imajo celovit oblikovalni učinek na pravico (pretek roka torej pravico tako preoblikuje, da sploh ne obstaja več), in na drugi strani med zastaralnim rokom, katerega učinek je, da odpravi samo pravovarstveni zahtevek, torej samo eno izmed upravičenj pravice, pri čemer temeljno upravičenje ostane in pravica obstaja še naprej," pojasnjuje Greblov odvetnik Aljoša Dežman.

Odvetnik meni, da je tu govora o prekluziji, da je torej hipoteka ugasnila s potekom desetih let od dneva dospelosti zavarovane terjatve, in ne o zastaralnem roku, pri katerem vztraja SDH.

Pa odvetnika preseneča, da se te stvari rešujejo toliko let kasneje? "Pretek časa kaže na to, da upnik niti ni bil pretirano zainteresiran znotraj tega prekluzivnega roka 10 let zavarovati svoje pravice," odgovarja Dežman.

Greblo pa: "Za nami so pognali hordo rotvajlerjev, ki se jim reče izvršba. Izvršba je hitrejši postopek in je tudi mnogo, mnogo bolj podvržen neki nujnosti."

Sodišče je izvršbo za zdaj ustavilo, celotna sodna bitka pa bi bila lahko po besedah odvetnika končana v nekaj letih.

Obstaja varovalka?

Kaj pa lahko kupci stanovanj v takih primerih sploh storijo? Težko je namreč pričakovati, da bi se pravni laiki v takšnih zadevah znašli.

V primeru, da kupcem obljubijo izbris hipoteke po plačilu celotne kupnine, odvetnik Dežman edino varovalko vidi v deponiranju kupnine v notarsko hrambo. Da kupnine torej ne izplačajo direktno prodajalcu, temveč notarju, ki denar varno zadrži in ga izplača šele, ko so izpolnjeni dogovorjeni pogoji, torej v tem primeru izbris hipoteke.

Kupec tako ve, da denarja prodajalec ne bo dobil pred izpolnitvijo obljub, prodajalec pa ima zagotovilo, da kupec sredstva dejansko ima.

stanovanje prodaja nakup Patrik Greblo

NPU vodi predkazenski postopek zaradi težav pri oskrbi z gorivom pred volitvami

5700 evrov kazni za Slovenca na Hrvaškem

Cekin.si Hišo kupila za skoraj 90.000 evrov, prodala za več kot 18 milijonov evrov
Cekin.si Petar Grašo naj bi na tudi med Slovenci priljubljeni gori kupil luksuzno stanovanje
Cekin.si Prodaja stanovanje, a pod pogojem, da v njem še naprej živi. Kaj o tem pravi odvetnik?
Moskisvet.com Toliko je Luka Dončić odštel za dve novi nepremičnini v Sloveniji
24ur.com V hiši Ivana Zidarja našli sef z okoli 830.000 evri gotovine
24ur.com Srbska pevka gradi vilo za 430.000 evrov, v katero se še vedno ne more vseliti
24ur.com Kdo kupuje stanovanja za do osem milijonov, ki vas odpeljejo okoli sveta? Kaj dobi?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr en 123
20. 05. 2026 21.05
Mularija jamra, da ne more do stanovanja... sami so si krivi, zakaj pa niso dirigenti...
Odgovori
0 0
cekinar
20. 05. 2026 21.00
pa ma ta diregent kako uverjeno kupnoprodajno pogodbo?
Odgovori
+1
1 0
sencina
20. 05. 2026 20.50
A ni blo podobno ene 10 let nazaj z lizingom za avte.?Zaradi enega ali dveh obrokov da ti vzamejo avto ki si ga odplacal98%.
Odgovori
+4
4 0
Pedro Lopez
20. 05. 2026 21.00
Dokler leasinga ne odplačaš, je lastnik avta leasing hiša, ne vem kaj je tukaj čudnega. Leasing avto proda, pokrije dolg, razliko izpkača leasingjemalcu, tako zadeva poteka v praksi.
Odgovori
-1
0 1
kr en 123
20. 05. 2026 20.50
Samo kolikor jaz vem, da če je na stanovanju vpisana hipoteka, je novi lastnik odgovoren za dolgove, ki so vpisani gor... kje bi bil smisel hipoteke, če jaz kupim obremenjeno nepremičnino in se sklicujem, da sem jo plačal...
Odgovori
+3
3 0
Delavec_Slo
20. 05. 2026 20.50
Sej jankovičev pob jih je tudi dost za nos povlekel- pa še danes se vam v faco smeji s fotrom vred !
Odgovori
+6
7 1
ta_pametni
20. 05. 2026 20.48
Ma kakšno pogodbo je imel, da si ni zrihtal izbrisne pobotnice? To je amaterska napaka.
Odgovori
+7
7 0
Justice4all
20. 05. 2026 20.47
Sorry,ali niso to greblovi zaveznikiprijatelji?
Odgovori
+2
2 0
kr en 123
20. 05. 2026 20.44
Sem si pa vseeno mislil, da se bo našel kakšen levičar, ki se bo vprašal, od kje nekemu kulturnemu delavcu pol milijona? A mu država prispevke plačuje?
Odgovori
+2
6 4
Lovec na mušice
20. 05. 2026 20.52
Ma daj. Ne nabijaj. Patrika poznam še iz otroštva. Mi ni bil nikoli preveč simpatičen ampak mu moram priznati, da je dober in uspešen glasbenik in ne kakšen kulturni delavec ki čaka na državni denar.
Odgovori
+3
4 1
Da se mene pita..
20. 05. 2026 20.44
To je možno samo pri nas v bananistanu.
Odgovori
+6
6 0
Alex82
20. 05. 2026 20.44
In potem se ta imenuje DRŽAVA? Dajte se ne hecat daleč daleč od tega še ena balkanska banana republika.
Odgovori
+5
5 0
expost
20. 05. 2026 20.43
Tole je ena izmed mnogih zgodb zlorabljenega zaupanja. Ko je posojilo poplačano, moraš še isti teden pozvat kreditodajalca, da umakne hipoteko v roku naslednjih 8 dni in ga opozoriš na dodatne stroške, ki pridejo s tožbo. Če tega kreditodajalec tega še vedno ne sodi, sprožiš sodno zahtevo za izbris hipoteke, kjer priložiš dokazilo, da so obveznosti poravnane. In stroške obesiš kreditodajalcu. Ko jih usekaš po žepu, jih najbolj zaboli!!!
Odgovori
+5
5 0
Frotirka
20. 05. 2026 20.40
v 15-tih letih lastnik ni sprožil nobenega postopka za izbris hipoteke?
Odgovori
+7
7 0
HuffyPuffy
20. 05. 2026 20.32
In za vse te “luknje” se ve pa se ne naredi nic za odpravo le teh?
Odgovori
+6
6 0
JAZsemTI
20. 05. 2026 20.31
Samo v kapitalizmu lahko postaneš lastnik nečesa kar ni tvoje in si “brez vsega” pa dobiš milijonske kredite…😏
Odgovori
+4
4 0
Yarmouth lad
20. 05. 2026 20.40
Pojdi v severno korejo, v raj na zemlji kjer bos stanovanje v bloku dobil zastonj...
Odgovori
+0
2 2
kr en 123
20. 05. 2026 20.29
Če bi bili malo iznajdljivi, bi mu lahko zaračunali še tržno najemnino od leta 2010 zraven kupnine...
Odgovori
+5
5 0
PridiNaVIDMAX
20. 05. 2026 20.26
Če bi se pisal tako kot tisti iz prejšne skupne republike, grem stavit, da mu čisto nič nebi bilo treba plačat. Še več! Še kej bi zraven dobil. V kakšni soruptirani enklavi mi živimo.
Odgovori
+8
9 1
mojcd
20. 05. 2026 20.24
To kje je dobil 'dirigent' pol miljona na enkrat pa ni vprasanje?
Odgovori
-6
8 14
VladaPada
20. 05. 2026 20.26
Zakaj pa ne terjajo unega ki je firmo spravil v stecaj?
Odgovori
+12
12 0
HardKore
20. 05. 2026 20.22
Noro, kaj nora birokracija vse zmore..
Odgovori
+15
16 1
Pujček
20. 05. 2026 20.22
Kmalu bo vojna in bo vse porušeno.
Odgovori
+2
9 7
Pujček
20. 05. 2026 20.21
Trump je pri osmih gradnjah šel osemkrat v osebni stečaj. Nje.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko?
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko?
moskisvet
Portal
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo
Ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
dominvrt
Portal
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725