Kupili izbrisano slovensko vas in zgradili ekološko: ilovnate hiše, kapnica, ...

Vas je nato postala zaprto območje. Več kot 50 let je bila brez življenja, že skoraj izbrisana. Pred slabimi petimi leti pa so ob še danes vidnih temeljih nekdanjih hiš začele rasti nove, eko hiše. Miha Kovač pripoveduje: "Kupili smo od občine zapuščeno vas, v celoti je občina prodajala.Ostanki kočevarske vasi so tukaj, recimo tudi ko kaj zakopljemo, najdemo še kakšno sekiro. Zdaj smo tukaj še dve družini s šestimi otroki, še en par pride za vikende."

Tako so ustanovili Zadrugo Mokri Potok. Družbo jim delajo kokoši, pes Nero in dve kozi, kmalu jih bo še nekaj več.

Za vodo jim služi filtrirana deževnica in manjši gozdni izvir. "Za elektriko imamo sončne celice, baterije, ker tukaj smo nekje dva kilometra od najbližje elektrike, imamo svojo vodo kapnico, začeli smo pa zdej delati tudi na vrtu," opisuje.

Zraven vasi teče, ne boste verjeli, Mokri potok, v katerem se v teh vročih dneh ohladi tudi Nero. Hladno pa je sicer tudi v hiši: "Stena je iz Ilovice, ki je v bistvu skopana iz vrta, ilovica je pomešana s slamo in s peskom. Hiša je lesena, konoplja je izolacija, naravni materiali, apnena fasada."

Želijo si, da se vas še bolj napolni. Ogromno vasi po Kočevju pa ostaja praznih. Kjer so včasih stale hiše in cerkve, danes najdemo zgolj zaraščene ruševine. Zgodba o zapuščanju vasi se je sicer začela pisati že ob koncu 19. stoletja. Okrog 115 vasi je danes že popolna preteklost, njihove zgodbe pa pozna le še nekaj domačinov ali zgodovinarjev. In ta spokojni mir je morda tisti, ki bi lahko privabil nove prebivalce.