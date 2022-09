Kupite doživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 že za 14 €

Prižgite katerikoli računalnik in zagledali boste znani logotip. Pri Microsoftu pravijo, da je najpomembnejša novost Officea 2021 možnost skupnega dela na dokumentih, ob čemer spremembe takoj vidijo vsi vpleteni. To zdaj ni mogoče le v Wordu, ampak tudi Excelu in PowerPointu. Edini pogoj je, da je datoteka shranjena v Onedrivu in da so vsi uporabniki prijavljeni z Microsoftovim računom.