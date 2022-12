Kupite dva para, tretjega dobite brezplačno in dodatnih 50% popusta

Prišla je akcija, ki je ne smete zamuditi!

icon-expand

Sezonske modele kvalitetne obutve redno kupujemo v Deichmannu, zlasti pa jih obožujemo zaradi velikega izbora prave usnjene obutve po najbolj ugodnih cenah. Tudi, če iščemo zimske škornje, gležnjarje in podloženo obutev, je Deichmann naša prva izbira. Vse ljubitelje te vodilne trgovine na področju čevljev bo zelo razveselila novica, da imajo vse do 21.1.2022 posebno akcijo, kjer pri nakupu 3 parov čevljev dobite enega brezplačno, če pa kupite dva artikla, pridobite dodatnih 50% popusta ! Trendni modeli po najboljših cenah Še posebej nas razveseli dejstvo, da so znižani prav trendni modeli, ki so to sezono zelo priljubljeni, zato je to prava priložnost, da dobite najnovejše modele po bolj ugodni ceni. Poleg škornjev in gležnjarjev so znižani tudi številni modeli kvalitetnih udobnih supergic, ki so odličen izbor za trening, ali pa za vsakodnevne prilike. Vemo, da se mnogo žensk tudi pozimi ne more upreti paru modnih superg.

icon-expand

Termo škornji nikoli niso izgledali tako dobro Prešiti termo škornji iz volne ali kombinacije materialov so pravi hit te sezone. V Deichmannu smo našli te trendne modele v barvah, ki jih lahko odlično kombiniramo. Malo širši in nižji škornji so eden izmed najtoplejših in najbolj zabavnih trendov te sezone in v kolikor tudi vas mika, da bi preizkusili ta trend, vas v Deichmannu prav ti škornji čakajo po znižani ceni.

icon-expand

Topli in elegantni škornji V ponudbi znižanih ženskih modelov so se nam pogledi najbolj zaustavljali na atraktivnih modelih višjih in nižjih škornjev, pri tem so nam najljubši takšni v chelsea stilu, gležnjarji, ki so prav tako v chelsea stilu, elegantni škornji s petko in škornji z vezalkami v različnih višinah. V Deichmannu boste zlahka poiskali modele iz različnih materialov, tako da lahko izbirate med škornji iz navadnega ali brušenega usnja, lakiranimi modeli ali obutve iz kombiniranih materialov.

icon-expand