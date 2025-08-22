Svetli način
Kupovali cenene detergente in jih prepakirali v embalažo priznanih blagovih znamk

Maribor/Ljubljana, 22. 08. 2025 14.16 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , K.H.
Uslužbenci Finančne uprave RS so konec julija po poročanju časnika Večer na dveh lokacijah na Štajerskem razkrili dobro organiziran obrat za ponarejanje detergentov za pranje perila. Zasegli so 60.000 litrov tekočih detergentov in približno tri tone pralnega praška. Po navedbah časnika gre za rekorden zaseg detergentov v zgodovini Fursa.

Uslužbenci Finančne uprave RS (Fursa) so v obsežni in usklajeni akciji na lokacijah v Miklavžu na Dravskem polju ter Kidričevem po pisanju Večera odkrili tudi več ljudi, ki so delo opravljali na črno, brez kakršnihkoli pravic in zaščite.

Pri ponarejanju detergentov gre za to, da se cenene detergente znamk, kot so Perfetto, Daak in Jox, ki na Madžarskem in Slovaškem v veleprodaji stanejo le nekaj evrov, prepakira v embalažo priznanih blagovnih znamk, kot so Ariel, Silan in Lenor. Te ponarejene detergente in mehčalce nato goljufi prodajajo prek spletnih oglasnikov, družbenih omrežij, od vrat do vrat pa tudi na bolšjih sejmih, pojasnjujejo v Večeru.

Za razkritim štajerskim sumljivim poslom naj bi po neuradnih informacijah časnika stal Mariborčan z debelo kazensko kartoteko, zoper organizatorje te nezakonite aktivnosti pa naj bi bila vložena kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja neupravičene uporabe tuje firme, blagovne znamke ali druge zaščitene oznake. Zasežena pralna sredstva naj bi po vsej verjetnosti uničili.

Na Fursu so informacijo o zasegu večje količine ponarejenih izdelkov potrdili. Ker pa so postopki v teku, niso želeli komentirati podrobnosti.

Za STA so medtem dodatno pojasnili, da lahko carinski uradniki pri opravljanju nadzora nad blagom, ki prihaja iz tretjih držav, v primeru suma, da se v pošiljki nahaja blago, ki bi lahko kratilo pravice intelektualne lastnine, blago začasno zadržijo.

Lani so v 777 primerih glede na podatke iz letnega poročila Fursa odkrili in zadržali 51.982 kosov blaga, v ocenjeni vrednosti skoraj 2,6 milijona evrov. Največ je bilo zadržanih oblačil in obutve, modnih dodatkov, avdio/video naprav ter igrač.

Lanske številke so sicer precej nižje kot v letih pred tem. V preteklem petletnem obdobju je bilo tako daleč največ odkritih in zadržanih kosov blaga leta 2021, namreč 583.830 v skupni vrednosti 7,0 milijona evrov.

Ponaredki v Slovenijo prispejo v zabojnikih z ladjami ter prek pošte iz Kitajske, Hongkonga in Turčije. Blago, ki prispe v koprsko pristanišče, je v veliki večini namenjeno prejemnikom v drugih članicah EU, kot so Češka, Madžarska in Slovaška, zadržane poštne pošiljke pa so praviloma namenjene prejemnikom v Sloveniji in so rezultat spletnih nakupov. Večino zadržanega blaga uničijo pod carinskim nadzorom.

brabusednet
22. 08. 2025 16.29
Kako bodo to uničili,mogoče v Dravo izlili.Zakaj se to ne porabi za malo ceno ali zastonj.Embalažo prineseš seboj,kot včasih.Te lumpe bomo tako državljani živeli,če jih slučajno zaprejo.
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
22. 08. 2025 16.34
To bo namesto umetnega gnojila :)
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
22. 08. 2025 16.28
+0
Koliko inštaliranih sončnih elektrarn pa ima pri nas original račun in ni skompenziranih z delom na črno ali kako blagovno menjavo na črno...a elektro sploh preverja to :)?
ODGOVORI
1 1
MaliOriam
22. 08. 2025 16.27
Torej tudi poceni detergent ni slab, glede na prodajo se očitno uporabniki niso pritoževali nad slabim pranjem.
ODGOVORI
0 0
Ici
22. 08. 2025 16.23
+2
Trgovina s ponarejenimi pralnimi prahi, detergenti in mehčalci, je posel, ki funkcionira v Sloveniji že 30 let. To vsi vedo in takšno spektakularno pisanje o "uspehu" FURS-a je dobesedno v posmeh zdravi pameti in še posebej tistim, ki s to robo trgujejo. Večinoma se s to trgovino ukvarjajo tisti iz Prekmurja, ki jih je prejšnji teden s TV kamerami in varnostniki obiskal minister Luka Mesec. Njihova skladišča so še zmeraj polna in trgovina teče naprej.
ODGOVORI
3 1
štajerc46
22. 08. 2025 16.22
+3
Nič od tega se nebo uničlo, mogoče kaka prazna embalaža. Vse drugo se bo naprej prodalo carina in policija je pri nas največkrat vpletena v take posle
ODGOVORI
4 1
huperz
22. 08. 2025 16.22
+2
Česa je najveć zadnje čase na TVju, REKLAME! In to samo znane blagovne znamke, po 10x ena in ista na recimo film če ga gledaš, da nam perejo možgane. In vse to plača potrošnik. No name brand ne more danes več bit tako slabša od "priznanih" znamk. Vse skupaj je kot pravijo ISTO S*ANJE, drugo pakovanje. Vse je ista kemija.
ODGOVORI
2 0
PomisliNaSonce
22. 08. 2025 16.21
+2
To se dogaja že dolgo in ni treba jit v Maribor za to :)
ODGOVORI
2 0
PomisliNaSonce
22. 08. 2025 16.21
+1
To se dogaja že dolgo in ni treba jit v Maribor ua to :)
ODGOVORI
1 0
2fast4
22. 08. 2025 16.18
+5
Zdaj se isto za motorno olje naredite...
ODGOVORI
5 0
Trembalajek
22. 08. 2025 16.18
+6
Je pred leti prišel južni brat v trgovino in vprašal prodajalko: Imate prašak za rublje? Ona pa: Ma kaki, še za dolarje ga nimamo.
ODGOVORI
6 0
Potouceni kramoh
22. 08. 2025 16.16
+6
Butalc državnii bodo raje dal uničit detergente kot pa da bi jih razdelili bataljonu revežev na Karitas RK ..itd .
ODGOVORI
7 1
Jožajoža
22. 08. 2025 16.14
-1
v občini kidričevo je bila polnilnica.kdo je že župan v tej občini.mogoče kakšen s podporo SD.
ODGOVORI
3 4
Dartford
22. 08. 2025 16.14
+9
In furs bo to raje uničil kot pa podaril klinicnemu centru npr...
ODGOVORI
9 0
Puško v koruzo
22. 08. 2025 16.22
+0
Pa kaj boš ta strup podarjeval. To je treba uničit.
ODGOVORI
3 3
Iqos
22. 08. 2025 16.12
+5
Že po vonju se je vedlo,da ni to Ariel ,ne Lenor. Folk naiven pa kupoval. Še v Spinu je boljš kvaliteta.
ODGOVORI
6 1
Uporabnik1935308
22. 08. 2025 16.10
+7
In zakaj je sedaj te detergente potrebno uničit? A ni škoda, ker so popolnoma dobri.?!
ODGOVORI
7 0
Emyy
22. 08. 2025 16.07
+6
Hehe, to se dogaja ze 3 leta, javna tajna
ODGOVORI
6 0
EU Dig. Cenzura
22. 08. 2025 16.03
+4
Naučeno od vladajočih, samo da za njih so druga pravila...
ODGOVORI
4 0
Slovenska pomlad
22. 08. 2025 15.58
+8
Hahaha...pa oboje je isto,samo cena je drugačna.
ODGOVORI
8 0
zurc
22. 08. 2025 15.55
+5
evo pa še brezplačna reklama za madžarska in slovaška čistila,ki kot kaže so primerljiva taboljšim blagovnim znamkam
ODGOVORI
5 0
Rožle Patriot
22. 08. 2025 15.53
+8
..... in so ugotovili ... : "od zdaj naprej bom kupoval, samo še cenene detergente" ... !!!
ODGOVORI
8 0
