Kupovali cenene detergente in jih prepakirali v embalažo priznanih blagovih znamk

Uslužbenci Finančne uprave RS (Fursa) so v obsežni in usklajeni akciji na lokacijah v Miklavžu na Dravskem polju ter Kidričevem po pisanju Večera odkrili tudi več ljudi, ki so delo opravljali na črno, brez kakršnihkoli pravic in zaščite.

Pri ponarejanju detergentov gre za to, da se cenene detergente znamk, kot so Perfetto, Daak in Jox, ki na Madžarskem in Slovaškem v veleprodaji stanejo le nekaj evrov, prepakira v embalažo priznanih blagovnih znamk, kot so Ariel, Silan in Lenor. Te ponarejene detergente in mehčalce nato goljufi prodajajo prek spletnih oglasnikov, družbenih omrežij, od vrat do vrat pa tudi na bolšjih sejmih, pojasnjujejo v Večeru.

Za razkritim štajerskim sumljivim poslom naj bi po neuradnih informacijah časnika stal Mariborčan z debelo kazensko kartoteko, zoper organizatorje te nezakonite aktivnosti pa naj bi bila vložena kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja neupravičene uporabe tuje firme, blagovne znamke ali druge zaščitene oznake. Zasežena pralna sredstva naj bi po vsej verjetnosti uničili.