Kupujemo pelete, vstopnice za koncerte in pse

V prvi polovici lanskega leta je bilo prek spletne tržnice Bolha skoraj dvakrat več iskanj ključne besede peleti kot v enakem obdobju leta 2022, so v Bolhi zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da so na povečano povpraševanje kuriv vplivale energetska kriza in z njo naraščajoče cene ter težave z dobavo.

Veliko povpraševanja pa je bilo tudi po vstopnicah in hišnih ljubljenčkih. "V prvi polovici lanskega leta smo opazili skoraj 600-odstotno porast iskanja vstopnic in kart za različne dogodke v primerjavi z enakim obdobjem 2022, kar je povezano s sprostitvijo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa in posledično oživitev kulturnega in družabnega življenja," so zapisali.

Sicer je bilo v celotnem lanskem letu za skoraj 20 odstotkov več iskanj vstopnic za koncerte kot v letu 2022 in skoraj 70 odstotkov več za kulturne dogodke.

Iskanje živali se je lani na letni ravni okrepilo za skoraj 60 odstotkov. Še posebej veliko zanimanja je bilo za pse, kot so pomeranci, pudlji in borderskih ovčarjev.