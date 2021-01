Slovenska vojska v nakup transportnega letala Spartan

Pandemija covida-19 je pokazala, da Slovenska vojska in Slovenija nimata ustreznih letalnikov, pravijo na ministrstvu za obrambo. Tako se je spomladi 2020 znova vzpostavila namera o vzpostavitvi zmogljivosti vertikalnega premika na daljših razdaljah.

Ta bo v obliki letala C-27J Spartan omogočala"samostojnost in neodvisnost delovanja Slovenske vojske za potrebe premika na mesto delovanja SV in z njega, podporo delovanja SV na mestu delovanja, podporo medicinski evakuaciji oziroma podporo reševanja izoliranega osebja SV in državljanov Republike Slovenije ter pomoč drugim sistemom v državi (zaščita in reševanje, gašenje požarov itn.)".