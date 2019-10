Kurdskega aktivista Kilica izpustili iz pripora v Kopru, tožil bo državo

Ismet Kilič se je 26. julija letos z družino čez teritorij Republike Slovenije vračal iz počitnic na Hrvaškem. Ker je slovenska policija odkrila, da gre za osebo, ki je na Interpolovem seznamu iskanih oseb, ga je aretirala. Turčija je namreč za njim konec devetdesetih let razpisala tiralico. Razlog? Delovanje v sindikatu in sodelovanje s skrajno levičarsko organizacijo.

V Slovenji so ga pridržali, ko se je konec julija z družino vračal s počitnic na Hrvaškem. Interpol je 7. septembra tiralico umaknil, a je Kilic kljub temu ostal v priporu.

V Slovenji so ga pridržali, ko se je konec julija z družino vračal s počitnic na Hrvaškem. Interpol je 7. septembra tiralico umaknil, a je Kilic kljub temu ostal v priporu.

Kilic je sicer leta 1997 v Nemčiji pridobil politični azil, od leta 2008 pa je tudi nemški državljan. Doma so ga preganjali, ker je kot sindikalni zaupnik delil letake, v katerih je bil kritičen do odnosa tedanjega režima do vojne s Kurdi.

Njegov odvetnik Klaus Spiekermann je danes pojasnil, da Turčija želi, da bi Kilic prestal zaporno kazen, na katero je bil obsojen v 90. letih prejšnjega stoletja zaradi članstva v teroristični skupini. Kilic je povedal, da se mu je v Turčiji zgodila krivica, zato je zbežal v Nemčijo.

V začetku oktobra se je pred koprskim zaporom zbrala skupina protestnikov v podporo kurdskemu aktivistu, med njimi poleg aktivistov nekateri predstavniki slovenske in evropske politike.