S kurentovim skokom na Ptuju naznanili prihod pustnega časa in pričetek Kurentovanja

Na stotine kurentov je prišlo na tradicionalen Kurentov skok v Budino pri Ptuju, kar pomeni, da se je začel pustni čas, ali kot pravijo Ptujčani - kar peti letni čas. Na svečnico si namreč kurenti lahko znova nadenejo svojo opravo in pričnejo odganjati zlo in prinašajo dobro. Kurentov skok pa je tudi uvod v Kurentovanje, ki velja za enega največjih etnografskih festivalov v regiji in letos praznuje že 60 let.