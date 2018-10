Kurilno sezono spremlja onesnaženost zraka

'S pravilnim kurjenjem v malih kurilnih napravah vplivamo na boljšo kakovost zraka in varovanje zdravja,' se glasi glavno sporočilo Agencije RS za okolje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje v času, ko se začenja kurilna sezona. In prav v tem času v Sloveniji pogosto prihaja do preseganja trdnih delcev PM10 v zraku. Glavna vzroka za to pa sta nepravilno kurjenje in uporaba zastarelih malih kurilnih naprav.

Kakovost zraka v času kurilne sezone se v Sloveniji poslabša, kar pušča posledice predvsem na zdravju ljudi. Glavna vzroka za slabšo kakovost zraka v tem obdobju sta nepravilno kurjenje in uporaba zastarelih malih kurilnih naprav. V zimskem času se tako poveča predvsem vrednost koncentracija delcev PM10, glavni krivec za to preseganja dnevnih vrednosti teh delcev pa so predvsem individualna kurišča, poleg tega pa tudi promet in industrija, a v manjšem delu. Janja Turšič z Urada za stanje okolja na Agenciji RS za okolje je na novinarski konferenci sicer poudarila, da letna mejna vrednost v Sloveniji ni presežena, preseganja dnevne mejne vrednosti pa se pojavljajo izključno v hladni polovici leta. A pri tem moramo dodati, da je dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti preseženo na večini merilnih mest v dolinah in kotlinah celinske Slovenije, medtem ko na Primorskem to število ni preseženo. Najvišje dnevne vrednosti delcev se v zadnjih letih merijo v Zagorju in Celju, najnižje pa na Primorskem.

Povprečne letne ravni delcev PM10. FOTO: Arso

Glavni izpusti delcev PM10 so povezani z rabo goriv v gospodinjstvu in storitveni dejavnosti. Če primerjamo med sabo industrijo med letoma 2000 in 2016, so se izpusti zmanjševali in tako predstavljajo 15 odstotkov, medtem ko so se izpusti pri rabi goriv v gospodinjstvu povečevali in so v letu 2016 predstavljali skoraj 70 odstotkov, še pravi Turšičeva.

Izpusti delcev PM10. FOTO: Arso

Če kurimo les, ki je pravilno sušen, privarčujemo gorivo, manj onesnažujemo zrak in varujemo svoje zdravje S pravilnim kurjenjem in uporabo suhega lesa zmanjšamo izpuste delcev in drugih škodljivih snovi. Za pravilno kurjenje mora biti kurilna naprava pravilno vgrajena, les mora imeti čim nižjo vlažnost oziroma drva morajo biti zračno suha, ter polena primerne velikosti, kar pomeni premer osem centimetrov in 30 centimetrov dolga. Prav tako strokovnjaki opozarjajo, da v malih kurilnih napravah ne smemo kuriti plastike, obdelanega lesa, oblačil in drugih odpadkov. Več o tem, kako pravilno kurimo z lesom, si lahko preberete tukaj. Onesnaženost zraka močno vpliva na zdravje ljudi Posledice onesnaženosti zraka so vidne na zdravju ljudi, kažejo se predvsem kot bolezni dihal in obtočil, bolezni živčevja, presnovne bolezni, negativne posledice pa so vidne tudi v nosečnosti, gre predvsem za nizko porodno težo in prezgodnje rojstvo. Med najbolj ogrožene spadajo kronični bolniki, otroci, starejši in fizično aktivni na prostem.

Piramida učinkov delcev na zdravje ljudi. FOTO: NIJZ