Vas že zebe? Pazite, da ne boste imeli težav z inšpektorjem ali ognjem

Če boste napravo šele zamenjali, pa se pred tem posvetujte tudi z dimnikarjem, ki vam bo pri tem svetoval, naprava pa mora biti vgrajena skladno s pravili stroke, tako da omogoča dostop za uporabo, vzdrževanje, popravila in ima zagotovljen ustrezen dovod zgorevalnega zrak a ter upošteva vse tehnične karakteristike prostora, v katerem je nameščena. Dimnikarji tudi opozarjajo, da naj vgradnjo naprav vedno izvede podje tje, ki ima ustrezno obrtno dovoljenje: "Izvedbo v lastni režiji pa zaradi številnih možnih napak in tveganj močno odsvetujemo."

"Pravilno in učinkovito obratovanje kurilnih, dimovodnih in prezrač evalnih naprav namreč zagotavlja požarno in zdravstveno varnost, hkrati pa na ta način pri ogre vanju tudi privarčujemo ter manj obremenjujemo okolje," opozarjajo dimnikarji.

Prav tako naj si dimnikar ogleda napravo, če ste le-to pravkar kupili ali ste sanirali dimnik, pa se o tem niste posvetovali z izbrano dimnikarsko družbo, ki bi ocenila ustreznost izbrane naprave in pogojev za obratovanje. Dimnikar mora namreč opraviti obvezen prvi pregled, "pri katerem preveri, ali je nova naprava vgrajena v skladu s tehnično dokumentacijo in predpisi ter jo vpiše v evidenco kurilnih naprav".

Če svoje peči, dimnike in zrač nike redno vzdržujete in jih uporabljate tudi poleti, pred kurilno sezono ni potrebe po posebnih dodatnih ukrepih. Če pa vaša kurilna naprava med poletjem miruje, potem priporočajo, da sistem pred novo sezono pregleda tako dimnikar kot tudi serviser peči.

Pri lesu je tudi pomembno, da je les zračno suh, kar bo za polena po novem z meritvijo z namenom osveščanja preverjal tudi dimnikar. Globe za tovrstne primere pa lahko predpiše le inšpektorat za okolje in prostor. Preveč vlažen les povečuje emisije, povečuje porabo goriva in bolj obremenjuje peč ter dimnik zaradi saj in katranskih oblog.

Dimnikarji tudi opozarjajo, da bodite pri izbiri kurilne naprave previdni. Ni namreč tako redko, da je šele dimnikarska družba uporabnika seznanila, da ima vgrajeno povsem neustrezno kurilno napravo. "Največja odstopanja so bila v letu 2018 zaznana pri centralnih pečeh na drva, ki sploh niso imele dokazil o ustreznosti ali pa so presegale predpisane emisijskih vrednosti. Šlo je za t.i. klasične centralne peči na drva, ki obratuje brez sodobne tehnologije. Pri kurjenju s poleni pa je potrebno imeti vgrajene vodne zbiralnike toplote. Tako si težko predstavljamo situacijo, ko uporabniku pooblaščen inštalater dobavi in vgradi novo neustrezno kurilno napravo, nato pa šele dimnikar opozori na povsem neustrezno kurilno napravo, ki sploh ne bi smela biti vgrajena. Kako bodo takšne situacije reševali uporabnike in kako bo ravnala okoljska inšpekcija še ni znano. Je pa Tržni inšpektorat v številnih primerih že izdal prepoved za prodajo ali dajanje na voljo. Zato resnično previdno pri nakupih, kar velja tudi za kamine, štedilnike in druge enosobne peči na lesno gorivo."

Nevarno: nova okna tesnijo, iz peči pa uhajajo strupeni plini

Nevaren pa ni le ogenj, smrtonosni so lahko tudi plini, ki nastajajo pri gorenju. Nekoliko manj znano je sicer morda dejstvo, da je zelo pomembno, da vas dimnikar obišče tudi, če ste poleti prenavljali svoj dom na področjih, ki nimajo neposredne povezave s kurilno napravo, a prav to vam lahko celo reši življenje.

"Številneprenove, ki na prvi pogled nimajo ničesar skupnega s kurilno napravo, bistveno vplivajo na njihovo varno uporabo. Na primer tesnjenje oken in vrat, kar se zgodi, če staro stavbno pohištvo zamenjamo z novim, vgradnja rešetk na kanalih za prezračevanje, vgradnja ventilatorjev na zračnike, kuhinjske nape, klimatske naprave, sušilni stroji ... Vse te naprave spreminjajo dovod zraka ali vplivajo na tlačne pogoje v prostoru," razlagajo dimnikarji. In dimnikarska služba bo preverila, kako je s tokom zraka, še posebej pri kurilnih napravah, ki so nameščene v bivalnih prostorih: "Zaradi neustreznih pogojev lahko namreč pride do slabšega zgorevanja, tvorjenja katranskih oblog v dimniku (pri pečeh na trdno gorivo), slabše kakovosti zraka v prostoru ali do izhajanja dimnih plinov, posledica katerih pa so lahko celo zastrupitve ki se usodno končajo."

So vaši zračniki odprti?

Med sanacijskimi posegi na stavbah, ki lahko spremenijo pretok zraka v prostoru pa je, kot opozarjajo dimnikarji, tudi sanacija fasade: "Pri tem se žal pogosto zgodi, da izvajalci spregledajo in preprosto prekrijejo zračnike ter druge odprtine za dovod zraka. Tudi v takšnem primeru lahko pride do nevarnih posledic, saj peč ne bo imela zagotovljenega dovoda zraka."

Pri prenovah fasad je pozornost potrebno nameniti tudi veznim elementom med kurilnimi napravami in dimniki, ki morda prečkajo zunanjo steno stavbe. Na teh delih mora biti sanacija fasade ustrezno izvedena, saj sicer lahko privede do pregrevanja in vžiga fasade, še opozarjajo.