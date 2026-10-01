Kurilna sezona: Kaj nas čaka pozimi? Bo cena dizla tudi pri nas kmalu tri evre?

Kako se bomo ogrevali, kuhali, prali in likali? Nas res čakajo meseci, ko bomo morali izbirati, v katerih prostorih bomo vklopili radiatorje, na koncu meseca pa s težkim srcem odpirali položnice za elektriko in plin? Kurilno olje se je od lani podražilo za okoli 50 odstotkov, cene dizla in bencina v zadnjih tednih dosegajo absolutne rekorde, ob tem pa je danes svetovni trg goriv udarila še novica, da je največja uvoznica surove nafte na svetu, Kitajska, ustavila izvoz naftnih derivatov.

Kaj Slovence čaka pozimi – ali nas lahko utemeljeno skrbi, kako bomo preživeli najhladnejše mesece, bomo zaradi ustavitve izvoza s Kitajske za liter dizla plačevali tudi tri evre?

Visoke jesenske temperature so razlog, danes slišimo na ulici, da ljudje po večini še ne ogrevajo svojih domov. Jih pa morebitne višje cene na položnicah skrbijo, tudi zatadi rekordnega zvišanja cen goriv.

"Ugotovila sem, da je bistveno cenejše gretje s klimo," pravi ena od naključno vprašanih mimoidočih. Ki meni, da bodo položnice letos nekoliko nižje tudi na račun nove fasade. "Z ženo sva sama in paziva. Vse sva zmanjšala na 'nulo'," razlaga drugi.

Medtem sta Plinarna Maribor in njena lastnica Istrabenz Plini že napovedali, da bosta s 1. novembrom ceno zemeljskega plina za gospodinjstva zvišali za približno 0,7 centa za kilovatno uro. Kljub temu v Energetiki Maribor pravijo, da podražitve ogrevanja ne načrtujejo.

Podobno tudi v Ljubljani. "Ceniki so več ali manj določeni, posebnih odstopanj do novega leta ne bo, potem mogoče kakšna malenkost," razlaga direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej.

Pri našem največjem trgovcu z energenti večjih podražitev pri plinu ne pričakujejo. "Četudi so cene plina v zadnjih mesecih na trgu šle tako rekoč v nebo, je Petrol količine plina za letošnjo sezono pravzaprav postopoma zakupoval že za dve leti vnaprej, in na ta način nekako uravnotežil ta cenovna nihanja," pojasnjuje član uprave Petrola Marko Ninčević.

Kaj bo prinesla zima, pa se sprašujejo tudi tisti, ki se ogrevajo s toplotnimi črpalkami. Direktor družbe Eles Aleksander Mervar drastičnih sprememb ne pričakuje. "Moramo vedeti, da s 1. novembrom prehajamo v tako imenovano obdobje visoke sezone – kar pomeni, da bo omrežnina, ki je bila zdaj zelo nizka, višja." Ne pa tudi cene same elektrike za gospodinjstva, mirijo elektro-distributerji.

Uporabnikom sicer svetujejo, naj poskusijo čimbolj razpršiti uporabo velikih porabnikov elektrike. "Najslabše je, da se vse vklopi naenkrat. Toplotna črpalka, pa da imaš doma še polnilnico, zraven še pečico, pa še pralni stroj. To povzroča konico, ki se potem odraža na računu," razlaga Mervar. "Podjetjem in končnim odjemalcem svetujemo, da poskušajo kar najbolj poskrbeti za energetsko učinkovitost svojih domov oziroma poslovnih procesov, da skušajo – predvsem podjetja – energente zakupovati bistveno vnaprej," svetuje Ninčević.

Da se izboljšanje energetske učinkovitosti pozna tudi v praksi, opažajo tudi uporabniki. "Preden smo imeli narejeno to fasado, me je kap – skoraj 200 evrov je prišlo. Zdaj nekako pridem na 90, 80 – bi rekla skoraj polovico manj," opisuje ena od vprašanih.

A odprto ostaja še vprašanje, kaj se bo čez zimo zgodilo s cenami goriv. Kurilno olje je trenutno 50 odstotkov dražje, kot je bilo ob enakem času lani. Ob tem pa je zaskrbljujočo statistiko objavila še Evropska komisija: da je cena dizla na evropskih črpalkah dosegla novo rekordno vrednost – povprečno kar 2,24 evra na liter. Kar je 65 centov na liter več, kot pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu. Svetovni trg goriv pa je danes udarila še novica, da je Kitajska, ki uvozi največ surove nafte na svetu, za oktober ustavila izvoz naftnih derivatov.