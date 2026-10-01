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Kurilna sezona: Kaj nas čaka pozimi? Bo cena dizla tudi pri nas kmalu tri evre?

Ljubljana, 01. 10. 2026 21.57 pred eno minuto 6 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Začetek kurilne sezone je neizbežen.

Bomo v letošnji kurilni sezoni imeli dovolj plina – in kakšne bodo cene? Svetovni trg goriv je dobil nov udarec, največja uvoznica surove nafte na svetu – Kitajska – je ustavila izvoz naftnih derivatov. Kaj pozimi čaka Slovence? Bo vlada ljudem pomagala?

Kako se bomo ogrevali, kuhali, prali in likali? Nas res čakajo meseci, ko bomo morali izbirati, v katerih prostorih bomo vklopili radiatorje, na koncu meseca pa s težkim srcem odpirali položnice za elektriko in plin? Kurilno olje se je od lani podražilo za okoli 50 odstotkov, cene dizla in bencina v zadnjih tednih dosegajo absolutne rekorde, ob tem pa je danes svetovni trg goriv udarila še novica, da je največja uvoznica surove nafte na svetu, Kitajska, ustavila izvoz naftnih derivatov.

Preberi še Nov udarec za svetovni trg goriv: Kitajska ustavila izvoz naftnih derivatov

Kaj Slovence čaka pozimi – ali nas lahko utemeljeno skrbi, kako bomo preživeli najhladnejše mesece, bomo zaradi ustavitve izvoza s Kitajske za liter dizla plačevali tudi tri evre?

Visoke jesenske temperature so razlog, danes slišimo na ulici, da ljudje po večini še ne ogrevajo svojih domov. Jih pa morebitne višje cene na položnicah skrbijo, tudi zatadi rekordnega zvišanja cen goriv.

"Ugotovila sem, da je bistveno cenejše gretje s klimo," pravi ena od naključno vprašanih mimoidočih. Ki meni, da bodo položnice letos nekoliko nižje tudi na račun nove fasade. "Z ženo sva sama in paziva. Vse sva zmanjšala na 'nulo'," razlaga drugi.

Medtem sta Plinarna Maribor in njena lastnica Istrabenz Plini že napovedali, da bosta s 1. novembrom ceno zemeljskega plina za gospodinjstva zvišali za približno 0,7 centa za kilovatno uro. Kljub temu v Energetiki Maribor pravijo, da podražitve ogrevanja ne načrtujejo.

Podobno tudi v Ljubljani. "Ceniki so več ali manj določeni, posebnih odstopanj do novega leta ne bo, potem mogoče kakšna malenkost," razlaga direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej.

Pri našem največjem trgovcu z energenti večjih podražitev pri plinu ne pričakujejo. "Četudi so cene plina v zadnjih mesecih na trgu šle tako rekoč v nebo, je Petrol količine plina za letošnjo sezono pravzaprav postopoma zakupoval že za dve leti vnaprej, in na ta način nekako uravnotežil ta cenovna nihanja," pojasnjuje član uprave Petrola Marko Ninčević.

Kaj bo prinesla zima, pa se sprašujejo tudi tisti, ki se ogrevajo s toplotnimi črpalkami. Direktor družbe Eles Aleksander Mervar drastičnih sprememb ne pričakuje. "Moramo vedeti, da s 1. novembrom prehajamo v tako imenovano obdobje visoke sezone – kar pomeni, da bo omrežnina, ki je bila zdaj zelo nizka, višja." Ne pa tudi cene same elektrike za gospodinjstva, mirijo elektro-distributerji.

Uporabnikom sicer svetujejo, naj poskusijo čimbolj razpršiti uporabo velikih porabnikov elektrike. "Najslabše je, da se vse vklopi naenkrat. Toplotna črpalka, pa da imaš doma še polnilnico, zraven še pečico, pa še pralni stroj. To povzroča konico, ki se potem odraža na računu," razlaga Mervar. "Podjetjem in končnim odjemalcem svetujemo, da poskušajo kar najbolj poskrbeti za energetsko učinkovitost svojih domov oziroma poslovnih procesov, da skušajo – predvsem podjetja – energente zakupovati bistveno vnaprej," svetuje Ninčević.

Da se izboljšanje energetske učinkovitosti pozna tudi v praksi, opažajo tudi uporabniki. "Preden smo imeli narejeno to fasado, me je kap – skoraj 200 evrov je prišlo. Zdaj nekako pridem na 90, 80 – bi rekla skoraj polovico manj," opisuje ena od vprašanih.

A odprto ostaja še vprašanje, kaj se bo čez zimo zgodilo s cenami goriv. Kurilno olje je trenutno 50 odstotkov dražje, kot je bilo ob enakem času lani. Ob tem pa je zaskrbljujočo statistiko objavila še Evropska komisija: da je cena dizla na evropskih črpalkah dosegla novo rekordno vrednost – povprečno kar 2,24 evra na liter. Kar je 65 centov na liter več, kot pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu. Svetovni trg goriv pa je danes udarila še novica, da je Kitajska, ki uvozi največ surove nafte na svetu, za oktober ustavila izvoz naftnih derivatov.

Bo cena dizla tudi pri nas kmalu tri evre?

V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem gostili ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.

Lahko ustavitev izvoza nafte iz Kitajske pripelje do tega, da bomo do denimo novega leta tudi v Sloveniji za liter dizla plačevali tri evre?

Vrtovec odgovarja, da je zaenkrat to težko reči. "Vsaka tovrstna informacija oziroma novica, ki prihaja v teh zapletenih, težkih geopolitičnih časih, je zagotovo udarec na samem trgu, na borzah z naftnimi derivati. Volatilnost je že zdaj zelo velika," pravi. Sicer glede na to, da Kitajska večinoma nafto uvaža, ne pričakuje velikega vpliva na samo Evropo. "Je pa res, da je dandanes predikcija, kakšna bo cena nafte čez 14 dni ali pa en mesec, praktično nemogoča. Mi lahko naredimo to, da z ukrepi, kot jih je vlada že sprejela, blažimo cene, kolikor se le da. Čakamo sedaj še na odgovor Evropske komisije glede zniževanja trošarine in da se končno sprejme razvojni zakon, ki opredeljuje, da so naftni derivati oziroma energenti znižani za stopnjo DDV-ja na 9,5, ne pa na 22 odstotkov, kot je to zdaj." To bi zlasti pri ogrevanju po njegovem pomenilo, da bi se vse tiste podražitve, na primer pri plinu, izničile. "Govorimo o nekaj evrih na položnico. Nižji DDV bi bil pravzaprav največji blažilni ukrep," pravi.

Kaj pa do takrat? Imajo na mizi še kakšne druge rešitve? Zima bo hitro tukaj, ohladilo naj bi se že prihodnji teden. Slišali smo sicer na eni strani zagotovila, da se plin ne bo občutno podražil, po drugi strani pa imamo tukaj že zahteve plinaren oziroma napovedi, ki bodo dvigovale ceno za 10 odstotkov oziroma za sedem do deset centov. Po drugi strani pa energetska podjetja pravijo, da bodo to zdržala. Jim Vrtovec verjame?

"Danes smo imeli sestanek z največjimi dobavitelji plina. Za letošnje leto drastičnih podražitev za celotno kurilno sezono ne bo. Mogoče bo šlo za podražitev za nekaj evrov. Govorimo o treh, štirih evrih na položnico, kar naj bi bilo po novem letu," miri minister. In dodaja: "Če mi znižamo stopnjo DDV-ja na 9,5 odstotka, kar predvideva razvojni zakon, potem se bo to na položnici izničilo. Ljudje bi bili celo na boljšem. /.../ Danes sem govoril z največjim dobaviteljem kurilnega olja, da bi tudi tukaj iskali blažilne ukrepe. Tudi cene kurilnega olja so šle v nebo, podražilo se je za 50 odstotkov, in v roku enega tedna bomo prišli z rešitvami, na kakšen način ublažiti te ukrepe pri tistih, ki imajo kurilno olje." Kar se pa tiče cen elektrike, da ni pričakovati, da bi prišlo do ekscesnih podražitev. "Dobavitelji, trgovci imajo zaprte postavke, kupljeno imajo dovolj za naprej, tako plina kot tudi elektrike, tako da smo pripravljeni na to zimo."


Celoten pogovor je na voljo v zgornjem videu.

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kurilna sezona ogrevanje energenti plin cene Jernej Vrtovec

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