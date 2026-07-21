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Kurz pri Janši lobiral za izraelska orodja

Ljubljana, 21. 07. 2026 22.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sebastian Kurz in Janez Janša-2

Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja.

V kabinetu premierja so obisk Kurza potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave, poroča Večer. "Na srečanju so bile predstavljene njihove tehnološke rešitve, namenjene državam za krepitev kibernetske varnosti," so med drugim povedali v uradu.

Zagotovili so še, da bo odločanje o morebitnih nadaljnjih aktivnostih potekalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki.

Po poročanju časnika je imel nekdanji avstrijski kancler v Ljubljani tri lobistične stike. Kot je navedeno v aplikaciji Erar naj bi se osebno dvakrat sestal z Janšo. Poleg tega pa naj bi obiskal tudi predstavnika urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.

Kurz, ki je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konservativcev, je nazadnje do leta 2021 vodil koalicijsko vlado ÖVP in Zelenih, nakar je zaradi obtožb o korupciji jeseni 2021 odstopil. Decembra istega leta je napovedal popoln odhod iz politike ter postal podjetnik in lobist.

Janša je kot predsednik vlade septembra 2020 takrat še kanclerja Kurza gostil na delovnem obisku. Po pogovorih v Ljubljani sta se politika nato skupaj odpravila plezati v severno steno Triglava.

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