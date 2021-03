Državni zbor o interpelaciji zoper šolsko ministrico Kustečevo

Seja bo delno izvedena na daljavo, kar pomeni, da bo del poslancev, ki jim je bila odrejena karantena ali so v samoizolaciji, sejo spremljalo na daljavo, preostali pa bodo fizično navzoči v DZ.

Prve pol ure bo namenjene obrazložitvi predloga interpelacije, ministrica bo imela za odgovor na voljo 20 minut, nato pa bodo sledili predstavitve stališč poslanskih skupin in razprava poslancev. Glasovanje je predvideno po koncu razprave.

Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov. Zdaj kaže, da jih predlagateljice, ki imajo same 39 poslancev, nimajo dovolj. Kustečeva lahko računa na podporo koalicijskih SDS, SMC in NSi. Prvak SNS Zmago Jelinčičje povedal, da je sicer kritičen do ministričinega dela, a interpelacije poslanci SNS ne bodo podprli. Poslanska skupina DeSUS bo svoje stališče predstavila na seji. Ni pa nujno, da bodo glasovali enotno. Poslanca manjšin običajno ne želita biti jeziček na tehtnici.

Kaj vse očitajo ministrici?

Opozicija šolski ministrici Simoni Kustec očita 20 'grehov', med njimi so tudi najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi ter odrekanje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Poleg tega ji očitajo neučinkovitost, nestrokovnost, nekonsistentnost in škodljivo politiko na področju vzgoje in izobraževanja. Kustečeva očitke sicer zanika in pravi, da se je po zaprtju šol zaradi epidemije, izobraževanje uspešno nadaljevalo doma.