Pismo kolegici: Neresnice predsednika vlade ste dolžni demantirati

Predsednik vlade Janez Janša (diplomirani obramboslovec) govori o preverjanju potreb trga dela in presežku družboslovcev, ministrica za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport Simona Kustec , ki sama prihaja iz akademske sfere, pa ostaja bolj ali manj tiho. Da je že zamudila čas, da spregovori, ji zdaj sporočajo z Visokošolskega sindikata Fakultete za družbene vede (VSS FDV), torej njene fakultete.

"Glede manevra, ki v resnici ni nič drugega kot novo izčrpavanje javnih zavodov na račun zasebnih, smo v Visokošolskem sindikatu FDV pričakovali vašo reakcijo. Do tega nimate zgolj politične dolžnosti, temveč tudi profesionalno in etično odgovornost. Žal ste se odločili uveljaviti 'pravico' do molka," so zapisali. In nadaljevali, da zadnji primer teptanja že usklajenih odločitev med njenim ministrstvom in visokošolskimi zavodi dokazuje tako odsotnost ministričine avtoritete nad lastnim področjem kot tudi izgubo etične integritete, "saj ne spoštujete in se ne zavzemate za lastne zaveze, ministrsko funkcijo pa zožujete na obskurno vlogo opazovalke".

Podobne očitke je opozicija navedla v interpelaciji zoper ministrico. "Kustečeva bi morala odstopiti, ker v resnici sploh ni ministrica. Je oseba, ki izvršuje politiko Janeza Janše."Je zgolj prenašalka idej, ki so zrasle na zelniku "velikega šefa vlade RS Janeza Janše in njegovih antidemokratskih teženj" . "Ni borka za svoje področje, ni kos svoji nalogi,"so poslanci opozicije sredi tega tedna drug za drugim povzemali razloge za interpelacijo.