Kustečeva: Predlog zakona je spisan v prid otrokom

"Predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju je v prvi vrsti spisan v prid otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami," je v predstavitvi predloga povedala šolska ministrica Simona Kustec. Do zdaj je bilo na tem področju po njenih besedah več zakonov namesto enega samega, ki bi celovito urejal to zahtevno in občutljivo problematiko.

Predlog obravnava otroke in mladostnike, ki ne morejo živeti doma bodisi zaradi ogrožajočih družinskih razmer bodisi so ogrožajoči sami ali pa so storilci kaznivih dejanj. Po predlogu bo preventivno dejavnost izvajala ustrezna služba, ko so otroci še v družini, nadalje je pomoč predvidena, ko so otroci že v strokovnem centru, prav tako pa bo delovala podpora, ko se bodo vrnili domov ali bodo šli v mladinska stanovanja.

V predstavitvi stališč so vse poslanske skupine napovedale podporo predlogu. Še najbolj kritični so bili v Levici, v kateri bodo predlog sicer podprli, a v njem ugotavljajo veliko malomarnosti in odstopanj od družinskega zakonika. Za vlado ni pomembno, ali je zakon medsebojno povezan in dosleden, je dejal Željko Cigler.