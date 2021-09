'Strah, da bi imela katera od strani v svetu zavoda večino, je odveč'

Računsko sodišče je po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec že pred časom ob reviziji delovanja javnih zavodov podalo priporočilo, da je treba povečati vlogo ustanovitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Sporočilo računskega sodišča je torej, da je vloga ustanovitelja, torej občine, in ne države, tista ki jo je treba še okrepiti v sistemu, ker je, sodeč po sedanju ureditvi, premajhna, je prepričana.

Žurej je ostal ravnatelj

Spomnimo, o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov, se je začelo govoriti potem, ko je Peter Žurej, ravnatelj Osnovne šole Prebold, konec avgusta staršem in svetu zavoda šole sporočil, da izpolnjevanja pogoja PCT pri vstopu v šolo ne bo preverjal ne pri starših ne pri zaposlenih, ker za to nima zakonske podlage ali znanstvenih dokazov o zanesljivosti PCR-testov. Inšpektoratu sta ga prijavila eden od staršev in predstavnik sindikata vzgoje in izobraževanja na šoli. Zadevo je 25. avgusta že obravnaval šolski svet, a o tem člani takrat niso glasovali.

Ministrstvo za izobraževanje je sprejelo sklep, da lahko ob kršitvah predpisov, namenjenih preprečevanju širjenja novega koronavirusa, na posamezni šoli uvedejo pouk na daljavo. Po tej grožnji je Žurej popustil ter na šoli uvedel preverjanje pogoja PCT s podpisovanjem izjav. Na prvi šolski dan je zagotovil tudi, da uporablja masko. Dan pozneje je svet zavoda o njegovi razrešitvi vendarle glasoval in izglasoval, da ostaja na položaju. So se pa odločili, da se mora za svoje izjave in poteze opravičiti, kar je tudi storil. Obljubil je, da zakonodaje kot ravnatelj ne bo več kršil.