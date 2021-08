'Storiti moramo vse, kar je mogoče, da bo pouk v šolah varno potekal celo šolsko leto'

Predsednik republike Borut Pahor je pred začetkom šolskega leta zapisal: "To ni običajna poslanica ob začetku šolskega leta, ker tudi razmere niso običajne. Virusa covid-19 še vedno nismo uspeli omejiti do te mere, da bi z njim lahko normalno živeli. Še vedno so potrebni posebni ukrepi. Sem pa iskreno zelo vesel, da kljub temu odpiramo šolska vrata in da bo pouk potekal v učilnicah. Vsi moramo storiti vse, kar je mogoče, da bo pouk v šolah varno potekal celo šolsko leto. To je cilj strateškega pomena. Rad bi se zahvalil vsem šolarjem, učiteljem in staršem, ki k temu pripomorete." Poslanico je končal v šaljivem tonu: "Drage šolarke in šolarji, prosim, pazite nase in drug na drugega, za velike radovednosti in majhne porednosti pa se boste že znašli, a ne."

Kustečeva: Bodite odgovorni do sebe in drugih

Kustečeva je v poslanici šolarjem, staršem ter zaposlenim v vzgoji in izobraževanju izrazila upanje, da so preživeli lepe poletne počitnice in da so si nabrali svežih moči, želja, pa tudi poguma za novo šolsko leto. To se po njenih navedbah začenja v sredo v šoli po modelu B in ob upoštevanju vseh strokovno predpisanih ukrepov za obvladovanje in zajezitev novega koronavirusa.

Dobrodošlico izreka 21.198 prvošolkam in prvošolčkom in skoraj prav toliko novinkam in novincem v programih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja.