Kuverta je odprta. Je Hojs še vedno minister?

"Mladi forum Socialnih demokratov je danes, v torek, 25. avgust 2020, izpolnil državljansko dolžnost in s pismom v skladu z 2. in 115. členom Ustave Republike Slovenije obvestil predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča, da je Aleš Hojs dne 30. 6. 2020 s pisno izjavo nepreklicno odstopil kot minister za notranje zadeve Republike Slovenije," so sporočili njegovi predstavniki. S pismom so Zorčiča pozvali, naj obvestilo o odstopu ministra uvrsti na dnevni red seje Državnega zbora najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila.

Kot so še dodali, so s tem pravzaprav opravili Janševo delo. "S tem smo pomagali predsedniku vlade Janezu Janši, ki ob demontaži pravne države verjetno ni našel nekaj minut, da bi ob že odprti kuverti izpolnil poslovniško dolžnost ter obvestil predsednika DZ o odstopu ministra," so pojasnili.