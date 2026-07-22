Kuža Flash iz zavetišča med svetovno elito

Iz zavetišča med svetovno elito. Takšna je zgodba 11-letne ljubljančanke Nuše, ki je s svojim kužkom na svetovnem mladinskem prvenstvu v agilityju v Nemčiji osvojila tretje mesto. Njenega psa Flasha niso vzredili za vrhunski šport, nima rodovnika, saj so ga pripeljali iz zavetišča, a dobil je drugo priložnost. A z zaupanjem in vztrajnostjo se lahko dosežejo izjemni rezultati.