Kužnerju podelili poln mandat na čelu zavoda za blagovne rezerve

Upravni odbor zavoda je razpis za direktorja objavil 29. aprila, prispele pa so štiri vloge, so po današnji dopisni seji sporočili z vlade. Na podlagi pregleda vlog in opravljenih razgovorov s kandidati so za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda predlagali dosedanjega vršilca dolžnosti.

Kužner kot v.d. direktorja vodi zavod od sredine novembra lani, ko je vlada na podlagi odstopne izjave s položaja direktorja zavoda razrešila Tomija Rumpfa.