'Kvaliteta mojega življenja v zadnjih 48 letih ni bila nikoli slabša, kot je danes'

Če je nazadnje novinar Sveta Aleksander Pozvekklepetal z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikomo tem, ali uporablja Tinder ali ne, je tokrat spil kozarec penine z ministrico za kmetijstvo in predsednico Desusa (v nemilosti lastnih poslancev). Podaril ji je tudi majico z napisom "O, Marija!"in majico "črna pika". Ko ga je vprašala zakaj, ji je odgovoril: "No, verjetno ste si večkrat rekli ’O, marija’ , v javnosti pa ste si pridobili črno piko."

Pivčeva sicer trdi, da kvaliteta njenega življenja v zadnjih 48 letih nikoli ni bila slabša, kot je danes. Dodala je, da je njena napaka bila, da ni odjavila hotelske sobe, v kateri bi morala v Izoli prespati njena otroka, in da je sama poravnala turistično takso. Ko pa jo je novinar pozval k temu, da primerja vino s tistim, ki ga je pila na Krasu, je Pivčeva dejala: "Joj, težko ga primerjava, ker tam je bil teran."