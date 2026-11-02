Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Kvalitetna oskrba hišnih ljubljenčkov se začne pri zaupanja vrednih ponudnikih

Ljubljana, 02. 11. 2026 00.15 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
P.R.
kvalitetna oskrba hisnih ljubljenckov se zacne pri zaupanja vrednih ponudnikih 1

Hišni ljubljenčki so za marsikoga enakovredni družinski člani, zato ni nič nenavadnega, da smo pri izbiri ljudi, ki bodo skrbeli zanje, še posebej previdni. Svojega psa verjetno ne bi zaupali prvemu neznancu, ki ponuja varstvo, prav tako pa si želite, da bi bila nega v pasjem salonu ali obisk veterinarja za žival čim manj stresna.

Pri oskrbi živali ni pomembno samo, koliko storitev stane, temveč predvsem, kako ponudnik ravna z živalmi in ali razume njihove potrebe. Med ponudniki storitev za hišne ljubljenčke so lahko precejšnje razlike v izkušnjah, načinu dela in pogojih oskrbe, zato se pred izbiro splača preveriti nekaj pomembnih stvari.

kvalitetna oskrba hisnih ljubljenckov se zacne pri zaupanja vrednih ponudnikih 1

Komu zaupati svojega hišnega ljubljenčka?

Potrebujete pasji salon, varstvo med dopustom, pomoč pri vzgoji psa ali veterinarsko oskrbo? Čeprav gre za različne storitve, imajo eno skupno lastnost: dober ponudnik mora znati svoje delo prilagoditi živali, ne pa pričakovati, da se bo vsaka žival brez težav prilagodila njemu.

Pred izbiro je zato smiselno zastaviti vprašanja, ki so povezana s konkretno storitvijo, ki jo potrebujete.

Vrsta storitveKaj vprašati pred izbiro?
Pasji ali mačji hotelAli je mogoč spoznavni obisk in kako poteka varstvo živali s posebnimi potrebami?
Pasji salonKako poteka nega psa, ki se boji striženja ali sušilnika?
Pasja šolaKatere metode učenja uporabljate in kako prilagajate delo posameznemu psu?
Veterinarska ambulantaKam se lahko obrnem zunaj delovnega časa oziroma v nujnem primeru?
Trgovina za živaliAli mi lahko pomagate izbrati primerno hrano in opremo glede na potrebe živali?

Pri izbiri storitev za nego, varstvo in oskrbo živali upoštevajte tudi značaj svojega ljubljenčka. Nekateri psi uživajo v družbi drugih živali, drugi se v večjih skupinah počutijo nelagodno, mačke pa lahko spremembo okolja doživljajo povsem drugače kot psi.

Pred rezervacijo varstva preverite več kot samo fotografije

Lepo urejen pasji hotel s prostornim vrtom je lahko videti odlično, vendar fotografije ne povedo, kako poteka običajen dan in kaj se zgodi, če ima žival posebne zahteve. Preden psa ali mačko prvič pustite v varstvu, je najbolje, da se s ponudnikom pogovorite in si po možnosti prostore tudi ogledate.

Pozanimajte se predvsem:

- Koliko živali je hkrati v varstvu? Preverite, kako je organiziran nadzor.

- Kako potekajo hranjenje, sprehodi in počitek? Pomembno je, da so potrebe živali ustrezno upoštevane.

- Ali živali bivajo skupaj ali ločeno? To je posebej pomembno pri psih, ki se težje razumejo z drugimi.

- Kaj se zgodi ob bolezni ali poškodbi? Ponudnik mora imeti jasen načrt ukrepanja.

- Kako poteka obveščanje lastnika? Dogovorite se, kdaj vas bodo kontaktirali in ali lahko med daljšim bivanjem prejmete obvestilo o počutju živali.

- Ali je mogoč uvajalni obisk? Krajše poskusno varstvo je lahko koristno pred daljšo odsotnostjo.

Če vaš ljubljenček potrebuje zdravila, posebno prehrano ali drugačno obliko oskrbe, se o tem dogovorite že pred rezervacijo termina. Takšne podrobnosti so pomembne za varnost živali in za to, da ponudnik lahko realno oceni, ali ji bo lahko zagotovil ustrezno oskrbo.

kvalitetna oskrba hisnih ljubljenckov se zacne pri zaupanja vrednih ponudnikih 1

Koliko stanejo varstvo in nega hišnih ljubljenčkov v Sloveniji?

Cene se razlikujejo glede na vrsto živali, velikost psa, trajanje varstva in obseg storitev. Pri negi lahko na končni znesek vplivata tudi stanje dlake in zahtevnost dela.

StoritevOkvirna cena
Dnevno varstvo psa15-20 € na dan
Pasji hotel z nočitvijo20-35 € na noč
Celovita nega psa v salonu40-85 €
Krajšanje krempljev5-20 €

Pri pasjih hotelih preverite, ali cena vključuje tudi hrano, posebne obroke in morebitno dodatno nego. Nekateri ponudniki omogočajo popuste za daljše bivanje ali več živali istega lastnika, drugi pa zaračunajo doplačilo za posebne potrebe.

Podobno velja za pasje salone. Nega majhnega kratkodlakega psa običajno ne zahteva enakega časa in dela kot urejanje velikega dolgodlakega psa z močno zavozlano dlako. Ko primerjate ponudnike nege in varstva hišnih ljubljenčkov, zato preverite, kaj je vključeno v ceno in kako dolgo bo storitev trajala.

Kako prepoznati dober pasji salon?

Obisk pasjega salona za nekatere pse ni nič posebnega, drugi pa se ustrašijo že zvoka sušilnika ali občutka, da jih nekdo drži pri miru. Prav zato je potrpežljivost izvajalca lahko pomembnejša od tega, kako hitro je nega končana.

Dober pasji frizer si bo vzel čas, da spozna psa, preveri stanje dlake in kože ter lastnika vpraša o morebitnih posebnostih. Prav tako bo znal pojasniti, katera nega je primerna za določen tip dlake in kako jo vzdrževati doma.

Če se pes ob obisku močno boji, se s ponudnikom pogovorite o tem, kako bi lahko nego prilagodili, da bi bila zanj manj stresna. Strah namreč ni nujno znak slabega ravnanja, saj imajo nekatere živali neprijetne pretekle izkušnje ali so preprosto bolj občutljive na hrup in dotik.

Cilj nege ni samo lepo postrižena dlaka, temveč tudi varna in čim manj stresna izkušnja za žival. Za določene pse na primer deluje že to, da je tekom termina lastnik prisoten in ga tam ne pusti samega.

kvalitetna oskrba hisnih ljubljenckov se zacne pri zaupanja vrednih ponudnikih 1

Kaj pa izbira veterinarja?

Pri veterinarski oskrbi so merila nekoliko drugačna kot pri običajni negi ali varstvu. Poleg odnosa do živali so ključni strokovna usposobljenost, ustrezna oprema in možnost pravočasne zdravstvene obravnave.

Pred izbiro veterinarske ambulante se pozanimajte o delovnem času, naročanju in tem, kam se lahko obrnete v nujnih primerih. Koristno je tudi vedeti, ali ambulanta izvaja storitve, ki jih vaš ljubljenček potrebuje, oziroma kako poteka napotitev na zahtevnejše preglede.

Če žival nenadoma zboli ali se poškoduje, zdravstvene pomoči ne odlašajte zaradi iskanja najugodnejšega ponudnika. V takšnih primerih je najpomembneje, da čim prej dobi ustrezno veterinarsko oskrbo.

Kdaj je bolje poiskati drugega ponudnika?

Prvi vtis ni vedno odločilen, vendar obstajajo znaki, ki jih pri izbiri storitev za živali ni dobro prezreti. Previdni bodite, če ponudnik:

- ne želi pojasniti, kako poteka oskrba;

- ne vpraša o zdravstvenem stanju ali posebnostih živali;

- ne zna jasno predstaviti pogojev varstva;

- ne upošteva očitnih znakov stiske in ne poskuša prilagoditi načina dela;

- nima dogovorjenega postopka za nujne primere.

Zaupanje se gradi z odprto komunikacijo in odgovornim ravnanjem, ne samo s prijaznim nastopom ali lepo urejenimi prostori. Če imate resne pomisleke, se lahko pred odločitvijo pozanimate še pri drugih ponudnikih storitev za živali.

Kje najti zaupanja vredne ponudnike za hišne ljubljenčke?

Priporočila drugih lastnikov živali so lahko koristna, vendar morate pri izbiri vedno upoštevati tudi značaj in potrebe svojega ljubljenčka. Pasji hotel, ki je odličen za družabnega in živahnega psa, morda ne bo najbolj ustrezal starejšemu psu, ki potrebuje mir.

kvalitetna oskrba hisnih ljubljenckov se zacne pri zaupanja vrednih ponudnikih 1

Pri iskanju izdelkov in storitev za hišne ljubljenčke si lahko pomagate s portalom 1818.si, ki na enem mestu povezuje različne ponudnike s področja oskrbe živali iz vse Slovenije. V kategoriji Živali lahko raziskujete ponudbo pasjih salonov, trgovin za male živali in drugih specializiranih ponudnikov, preverite njihove storitve ter kontaktne podatke in lažje najdete ustrezno pomoč za svojega ljubljenčka.

Pred dokončno odločitvijo se s ponudnikom pogovorite o potrebah in posebnostih svojega ljubljenčka, pri varstvu ali zahtevnejši negi pa se po možnosti dogovorite tudi za spoznavni obisk.

Najboljša oskrba je tista, ki ustreza vašemu ljubljenčku

Vsaka žival ima svoje navade, značaj in potrebe. Nekatere brez težav sprejmejo nove ljudi in okolje, druge potrebujejo več časa, potrpežljivosti in prilagajanja.

Zaupanja vreden ponudnik bo te razlike razumel in jih pri svojem delu upošteval. Ko najdete nekoga, ob katerem se vaš ljubljenček počuti varno, vi pa veste, da je zanj dobro poskrbljeno, je to pogosto vredno precej več kot najnižja cena storitve.

kvalitetna oskrba hisnih ljubljenckov se zacne pri zaupanja vrednih ponudnikih 1

 

Naročnik oglasne vsebine je 1818.si.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
hišni ljubljenčki kvalitetna oskrba zanesljivi ponudniki 1818.si

Podarite 1 % dohodnine Društvu Viljem Julijan in pomagajte malim borcem in njihovim družinam.

Kako izbrati dobrega zdravnika specialista? Preverite, kaj je pomembno pri izbiri

24ur.com Kam dati med dopustom hišnega ljubljenčka?
24ur.com 'Otroci, ki vedo, da pes ni samo ljubljenček, bodo odrasli v odgovorne lastnike'
Dominvrt.si Največja napaka, ki jo delajo lastniki psov
Dominvrt.si Lastniki psov, prenehajte s tem vedenjem
Dominvrt.si To so pasme, ki najredkeje obiščejo veterinarja
Dominvrt.si Zakaj ljudje zavržejo svoje hišne ljubljenčke?
Bibaleze.si 5 pravil, ki jih mora poznati vsak otrok, preden poboža tujega psa
Priporoča
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Zakaj smo novembra starši pogosto bolj utrujeni in razdražljivi?
Zakaj smo novembra starši pogosto bolj utrujeni in razdražljivi?
Fantje so pač bolj divji. Koliko je v tem resnice in koliko stereotipa?
Fantje so pač bolj divji. Koliko je v tem resnice in koliko stereotipa?
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
zadovoljna
Portal
Njegova prva služba vas bo šokirala: urejal je pričeske pokojnic
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
cekin
Portal
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Moški, ki trpijo v tišini: zakaj o duševnih stiskah še vedno tako težko spregovorijo
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
dominvrt
Portal
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
okusno
Portal
Tanja zapustila MasterChef, za konec pa je ustvarila sladico, ki je videti kot prava hruška
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022