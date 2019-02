KVIZ: Preverite, kako dobro poznate Franceta Prešerna

France Prešeren je pripadal smeri romantike, bil pa je znan tudi po svojih prizadevanjih za posodobitev slovenskega jezika. Posebej znane so njegove pesmi v obliki soneta. Njegovo sedmo kitico Zdravljice smo vzeli za himno, prav tako pa jo lahko preberemo vgravirano v kamnitih ploščah na Prešernovem spomeniku in na vrhu Čopove ulice.

Gazela VI

Al bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve;

kdor sadi drevo, al bóde zréd'lo veje, sam ne ve.

Se pod stropam néba trudi let' in dan nomad;

al pa konec leta bóde kaj prireje, sam ne ve.

In kupec po sveti hodi, al pa kaj dobička bo,

za blago kadar gotove dnarje šteje, sam ne ve.

In vojšak, ki ga trobenta vabi med kanonov grom,

kaj plačilo bo vročine, ran in žeje, sam ne ve.

Lej! tak pevec teh gazelic, al jih bereš tí, al ne,

al pri njih srce ledeno se ogreje, sam ne ve.

In al veš, de tí ga vnemaš, tí mu pevski ogenj daš,

al se smel bo razodeti saj pozneje, sam ne ve.

Preberite tudi: koliko Francetov Prešernov živi v Sloveniji.