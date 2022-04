KŽK Podgoršku plačal račun zaradi podrejenega položaja in strahu

Zgodovina med KŽK in Skladom kmetijskih zemljišč je osredotočena okoli spora o veljavnosti zakupne pogodbe med subjektoma, ki se je začel leta 2019. Takrat je Sklad podjetju KŽK namreč odpovedal zakupno pogodbo. Do novembra tistega leta je bil namreč lastnik družbe KŽK d.o.o. Damian Merlak, ki je takrat svoj 100-odstotni lastninski delež prodal gospodarski družbi BK Agro d.o.o.

Ponovno so zavrnili tudi vsa namigovanja o tem, da je minister Podgoršek lobiral za interese KŽK. "Iz celotnega dogajanja je očitno, da je lobiral za skupino privilegiranih gorenjskih kmetov, ki si z njegovo pomočjo v zadnjih letih lastijo kmetijska zemljišča, do katerih niso upravičeni," so dejali.

"Ker je bil KŽK d.o.o. v odnosu do ministra v povsem podrejenem položaju in ker je bilo potrebno račun plačati, so nam ga iz hotela posredovali, mi pa smo ga tudi plačali," so razložili ter dodali, da jih je k temu še dodatno spodbudil strah, da bi izgubili še kakšno zemljišče. V KŽK d.o.o. so tako pokrili stroške za uporabo hotelskih storitev ministra Podgorška ter zatrdili, da v zameno niso zahtevali ali dobili nobenih uslug ali privilegijev.

A družba KŽK, za katero naj bi posredoval v sodnem sporu z državo, njegove besede zdaj postavlja na laž. "Minister Podgoršek je Davidu Poštraku dal vedeti, da si želi preživeti vikend v omenjenem hotelu, Poštrak pa mu je uredil rezervacijo. Minister ni nikoli izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno. To je storil šele štiri mesece kasneje, ko je izbruhnila medijske afere in ko je od hotela zahteval, da že plačani račun stornirajo," so sporočili. S tem je prejel neupravičeno korist oz. ni ravnal v skladu s protikorupcijsko zakonodajo, ki funkcionarjem prepoveduje sprejemanje daril.

A tudi po prihodu novega lastnika je KŽK še naprej poslovno sodelovala z Davidom Poštrakom, tesnim Merlakovim sodelavcem, so sporočili iz podjetja. "Sodelovanje je temeljilo na tem, da je Poštrak zelo dobro seznanjen s celotnim dogajanjem in razmerjem med KŽK d.o.o. ter skupino gorenjskih kmetov, ki so s samoprijavo, organiziranimi napadi in plačanimi medijskimi objavami skušali uničiti KŽK kot edinega resnega konkurenta na Gorenjskem," so dejali in dodali, da je bil Poštrak po vloženi tožbi na sodišče deležen številnih pritiskov in tihih groženj, ki so prihajali iz krogov omenjenih gorenjskih kmetov.

"Podgoršek nikoli in v ničemer ni vplival na potek spora v našo korist. V resnici je minister ves čas zagovarjal interese privilegiranih gorenjskih kmetov in lobiral, da bi Sklad podjetju KŽK d.o.o. odvzel zajeten del zakupljenih zemljišč," so dejali v KŽK. Njegovo vztrajanje na tem, da privilegiranim kmetom zagotovi vsaj 250 hektarjev zemljišč, je bil namreč, kot trdijo, tudi eden glavnih razlogov neuspeha sodne poravnave. "V ta namen je kot minister celo dvakrat zaprosil za mnenje pri Državnem odvetništvu z očitnim ciljem, da bi pridobil pravno podlago za to, da zemljišča, odvzeta od KŽK d.o.o., neposredno in brez razpisa dodeli v zakup privilegiranim kmetom," še navajajo ter dodajajo, da je bil odgovor državnega odvetništva po njihovih informacijah negativen.