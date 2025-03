La dolce vita po italijansko: uživajte v italijanski pojedini z najdražjimi

Sledi juha iz pečenih paradižnikov . Paradižnik, po italijansko pomodoro, je ena najbolj tipičnih in zato nepogrešljivih sestavin v italijanski kulinariki, zato boste s to jedjo zagotovo navdušili vse ljubitelje italijanske hrane. Če boste poleg ponudili še vino soave , bo kombinacija popolna.

Pojedino nadaljujte s toplo predjedjo, ki bo ogrela brbončice. Ponudite na primer testenine z eno izmed značilnih omak, kot so marinara, puttanesca ali arrabbiata. Ali pa kremno rižoto s karamelizirano čebulo in slanino , po kateri si bodo gurmani želeli še. Vendar ne pretiravajte s količino, saj gre zgolj za predjed. Poleg krožnika s testeninami ali rižoto postavite kozarec belega vina chardonnay .

Gostom za začetek postrezite s hladno predjedjo. To so lahko preprosti grisini, oviti s pršutom, ali pa crostini (obloženi kruhki) po italijansko . Poleg ponudite italijansko peneče vino Prosecco , ki bo lepo pospremilo slan okus pršuta.

Italijansko kulinarično popotovanje zaključite na sladek način – s tipično italijansko sladico. Izberite tiramisu ali panna cotto z muškatnim želejem , ob kateri skupaj z gosti in penečim vinom muškat nazdravite dobri družbi, odlični hrani in popolni vinski spremljavi.

Dobra hrana in žlahtna kapljica gresta z roko v roki. Popolno vinsko spremljavo za italijansko pojedino poiščite v Spar Vinoteki, kjer najdete domača in tuja vina vseh vrst. Pri izbiri vam lahko svetuje slovenski državni someljejski prvak Valentin Bufolin.

V Sparu vas bo navdušila širina izbire. Poleg italijanskih dobrot vedno najdete tudi kakovostno sveže meso in mesne izdelke, mlečne izdelke, kruh in pekovsko pecivo, pestro ponudbo svežega sadja in zelenjave, številne vegetarijanske in veganske izdelke ter izdelke brez laktoze in glutena.