Medicinski laboratoriji igrajo pomembno vlogo pri zdravniških odločitvah

Z obeleževanjem Dneva klinične kemije in laboratorijske medicine si SZKKLM prizadeva k izboljšanju zavedanja o pomenu ter večji prepoznavnosti laboratorijske medicine v strokovni in širši javnosti. SZKKLM sicer predstavlja ter zastopa najbolj razširjeno področje laboratorijske medicine v Sloveniji, medicinsko biokemijo, ki deluje na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Ostala področja so še patologija in sodna medicina, klinična mikrobiologija, transfuzijska medicina in laboratorijska medicinska genetika. Strokovnjaki opozarjajo, da je njihovo delo javnosti manj poznano, večinoma zaradi tega, ker imajo pacienti neposredni stik le zdravniki, medicinskimi sestrami in zdravstveniki. Zato ne razmišljajo o osebju, ki poleg zdravnikov prispevajo k njihovi zdravstveni obravnavi.