Laboratorij za preučevanje človeške ribice bi radi odprli tudi za obiskovalce

Minister Andrej Vizjak, ki si je v laboratoriju ogledal primerke bele in črne človeške ribice, je podprl prizadevanja za odprtje informacijskega centra, v katerem bi se ljudje lahko seznanili s to redko živalsko vrsto, so sporočili z njegovega ministrstva.

Jamski laboratorij je leta 1960 v majhni jami Tular sredi Kranja osnoval jamski biolog Marko Aljančič. Poleg podzemnega laboratorija v Moulisu v francoskih Pirenejih je to edini kraj, kjer se človeške ribice uspešno razmnožujejo zunaj svojega naravnega habitata.

V jamskem laboratoriju Tular človeške ribice preučujejo predvsem z opazovanjem njihovega vedenja, ki razkriva izjemno dolgoživost, čutilne sposobnosti in počasno razmnoževanje, pa tudi optimalne pogoje zadrževanja ter verodostojnejšo predstavitev te ogrožene dvoživke. O svojih ugotovitvah poročajo v najuglednejših domačih in mednarodnih strokovnih revijah, z organiziranjem bienalnega mednarodnega posveta SOS Proteus pa spodbujajo povezovanje domače in mednarodne strokovne javnosti na področju raziskovanja in varstva človeške ribice.

Kljub prostovoljskemu delu in brez javne finančne podpore je laboratorij postal eno od mednarodnih stičišč raziskovanja in varstva človeške ribice. Veliko truda posvečajo osveščanju javnosti in promociji človeške ribice kot žive zgodbe slovenskega krasa, ki po vsem svetu simbolizira skrb za ohranjanje virov pitne vode.

V laboratoriju se zavedajo, da zgodba o človeški ribici ni le skrb za ohranjanje izjemne podzemne biotske raznovrstnosti in pitne vode, ampak je že od Valvasorja in Zoisa postala del naše kulture kot tudi podobe Slovenije v svetu.

V laboratoriju želijo v javno-zasebnem partnerstvu z Mestno občino Kranj urediti informacijski center za človeško ribico, kjer bi ta živa zgodba lahko služila za osveščanje in izobraževanje javnosti, zbrana sredstva pa bi vložili v raziskovanje in varstvo človeške ribice.