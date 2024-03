Zajtrk, kosilo ali večerja na sončni terasi v objemu zelenja

V Kranjski Gori vas ob vznožju smučišča, pod sedežnico Kekec, pričakuje prijetna gorska Okrepčevalnica Lačni Kekec. To je kotiček z dušo, kjer se trudijo, da se gostje počutite kot doma. Z osveženo ponudbo hrane, novim kuharjem in dodatnimi aktivnostmi vam bo dan v njihovi družbi še dolgo ostal v spominu.

Osvežen meni, zajtrki, pogostitve skupin V Lačnem Kekcu v Kranjski Gori so že v zimski sezoni kar dodobra prenovili meni skupaj z novim kuharjem Zoranom Krsteskim, ki je tudi kuharski sodnik. Trudijo se čim več jedi pripraviti iz lokalnih sestavin. Nazaj v ponudbo so ponovno dodali zajtrke in tako boste vaš dan dobro začeli ter od njih zagotovo ne boste odšli lačni. Za podjetja, večje skupine prijateljev in družin, praznovanja rojstnih dni ter poročnih pogostitev imajo menije, s katerimi bodo razvajali vaše brbončice. Pogostitev vam lahko pripravijo v eni izmed simpatičnih gorskih hišic ali pa zunaj na veliki sončni terasi, za tiste bolj zahtevne, ki bi bili radi malo bolj na samem, pa imajo v Lačnem Kekcu tudi lep travnato-sadni vrt.

Na sončni terasi, obkroženi z zelenjem, boste hitro pozabili na čas in uživali ob slastnih jedeh izpod rok Kekčevih kuharskih mojstrov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Raznoliki team building program Ekipa Lačnega Kekca oziroma Mojce in Kekci, kot se radi poimenujejo sami, je pripravila več različnih programov za izvajanje team buildingov, ki vas zagotovo ne bodo pustili ravnodušne. Lačni Kekec ponuja odklop od vsakdanjega vrveža v prijetnem domačem okolju.

Lačni Kekec je s svojim lepim domačim alpskim okoljem idealen prostor za izvajanje team building programov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Letošnja zimska sezona je bila skoraj za cel mesec krajša od preteklih in sončni žarki na plano vabijo že vse pohodnike ter kolesarje. Kekec Bike vam ponuja najem električnih koles in organizacijo vodenih izletov. Po super kolesarskem izletu pa na kosilo ali večerjo v Lačnega Kekca. Poleg tega, da si pri Kekcih izposodite vrhunsko eletrično kolo, vas prijazni vodiči popeljejo na kolesarske ture, take za začetnike ali tiste malo bolj zahtevne kolesarje. In ker je Kekec otroški junak, so na voljo še otroška električna kolesa ali otroški sedeži in tako skupaj z najmlajšimi raziskujete lepote Gorenjske.

V poletni vročini je izlet na Gorenjsko, med gore in hladne reke, idealna osvežitev. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Vodene kolesarske ture so primerne tako za posameznike, družine kot tudi skupine. Si predstavljate, kakšen super team buidling bi lahko imeli s sodelavci, če bi vsi skupaj na kolesih osvojili Vršič? Poleg team buildinga s kolesi so Kekci pripravili še druge programe, ki bodo zaposlene vašega podjetja še bolj povezali med seboj, bolje se boste spoznali in se odklopili od vsakdanjega stresa ter naporov. Po Kranjski Gori boste iskali Kekca, lahko peš ali z električnimi kolesi, kar se vam zdi, da bi vašemu podjetju bolj koristilo za povezanost med sodelavci. Skozi vprašanja in različne naloge boste spoznali tako junaka Kekca kot tudi Kranjsko Goro in okolico. Lahko se preizkusite še v kuhanju v kotlih in vsaka izmed skupin skuha najboljšo jed na žlico. Bi se radi pomerili v treh disciplinah poletne olimpijade ali supali na jezeru Jasna? Ekipa Kekca uredi tudi to in proti večeru poskrbi za vaše lačne želodce ter glasbeno spremljavo ali večer karaok z Anzhetom.

Okusni domači napitki za osvežitev v poletnih dneh. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Pripravijo vam lahko kombinacijo paketov, ki se jih seveda prilagodi glede na časovne okvire in želje, ki jih imate, prav tako lahko upoštevajo še vaše želje glede pogostitve. Po vsakem team buildingu se namreč priležeta dobra hrana in pijača. Lačni Kekec za vas pripravlja vrhunske jedi s pravega žara na oglje, odlične dobrote izpod peke in ražnja, pa tradicionalne slovenske jedi na žlico, rižote, testenine, solate. Za piko na i vas razvaja s svežimi domačimi sladicami in za vse žejne poskrbi z dobro izbiro slovenskih vin ter z domačimi sadnimi napitki in koktejli. Otroške delavnice Ker je bila letošnja zimska sezona bolj skromna s snegom, so Kekci pričeli tudi z delavnicami za otroke, ki jih bodo zdaj izvajali vsak vikend. Otroci rišejo, ustvarjajo z različnimi materiali, ob reki nabirajo kamenje in seveda tudi kuhajo. Saj vsi vemo, da bi vsak starš rad v miru spil kavo in zato poskrbijo v Lačnem Kekcu, ko za slabe tri ure zabavajo ter animirajo vaše otroke. Za več informacij in rezervacije se obrnite na: info@lacni-kekec.si ali kliknite na Kekčevo spletno stran.

Na terasi v Lačnem Kekcu si privoščite dobro kosilo in uživajte v naravnem okolju, stran od mestnega vrveža. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand