Ladijski prevozi po Obali tudi letos

Ladijska linija bo začela obratovati 26. junija in bo delovala vse do 3. oktobra. Kot je na današnji predstavitvi pojasnila vodja projekta Heidi Olenik iz Regionalnega razvojnega centra (RRC) Koper, bodo potnike prevažali z ladjo Zlatorepko, ki jih na krov lahko sprejme 71, a jih bo zaradi ukrepov v zvezi s covidom-19 na njej lahko največ 21 oziroma nekoliko več, če bo šlo za skupine. Poleg tega bo na voljo tudi 16 mest za kolesa.

V okviru čezmejnega projekta Crossmoby bo tudi to poletje na voljo ladijski prevoz, ki bo povezal štiri obalna mesta: Ankaran, Koper, Izolo in Piran.

Rezervacije mest ne bodo možne

V slabem vremenu ladijski prevoz ne bo organiziran, o čemer bodo obveščali na svoji spletni strani in družbenih omrežjih.

Pilotni projekt so razvili v okviru čezmejnega projekta spodbujanja mobilnosti in uvajanja trajnostnih storitev potniškega prometa Crossmoby, ki se financira iz programa Interreg Italija-Slovenija. Kot je navedel direktor RRC Koper Giuliano Nemarnik, bo ladijska linija obratovala zjutraj in popoldne, zaradi pogostejših prevozov pa so se odločili postaviti tudi simbolično ceno vozovnic.

Lani težave zaradi izkoriščanja prevoza za krožne izlete

Ob tem je Nemarnik priznal, da so imeli lani težave, saj nekateri potniki ladijskega prevoza niso uporabljali za prevod od točke A do točke B, ampak so ga jemali kot nekakšen krožni izlet.

Direktor RRC Koper je ob tem izrazil željo, da bi se ladijski prevozi nadaljevali tudi po izteku projekta in s tem sredstev za njihovo sofinanciranje. Kot je ocenil, sama ekonomska cena ne bi bila vzdržna, zato se bodo skušali dogovoriti z istrskimi občinami.

Zbrane sta nagovorila tudi predstavnik vodilnega partnerja v projektu Crossmoby Massimiliano Angelotti in koprska podžupanja Jasna Softić. Koprska občina je namreč sofinancirala projekt ladijskih prevozov in Softićeva je ob tem poudarila, da je morje dobrina, ki je premalo izkoriščena. Hkrati je tudi sama izrazila željo, da bi pilotni projekt prerasel v "nekaj več".

Aktualen tudi kolobus

Kot je še navedel Nemarnik, poleg ladijskih prevozov deluje tudi kolobus, ki bo ob petkih, sobotah in nedeljah brezplačno vozil na relaciji Koper–Štanjel. Julija in avgusta pa bo vsak dan na voljo kopalni avtobus med Brkini in Koprom, ki ga bo sofinancirala Občina Hrpelje-Kozina.