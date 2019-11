Ladja naposled odplula, krave ostale v Luki Koper

Ladja Mara za prevoz živine je bila mesec dni privezana v koprskem zalivu. Čakala je na dan, ko bo iz pristanišča lahko izplula z govedom na krovu. A se to ni zgodilo. Danes je končno izplula, a brez predvidenega tovora. Ker palestinski lastnik živine, ki naj bi govedo prepeljal do Izraela, ni pridobil zadostne dokumentacije. Čeprav ni šlo za prvo tovrstno pošiljko.

"V pomorstvu je vse mogoče," je zadevo komentiral pomorski agent Zlatan Čok. "Ni dobil več uvoznega dovoljenja, predvidevam, da je konkurenca to dosegla."

220 glav goveda je tako, namesto na pot preko Jadranskega morja ostalo na živinskem terminalu Luke Koper, kjer pa se, kot pravijo, govedu zelo lepo godi. "Jaz mislim, da je govedo samo dobilo na teži, ker jih v Luki Koper tako krasno krmijo, da je lepo pogledati te živali," zagotavlja Čok.

Že skoraj mesec dni so živali na terminalu in tam bodo vsaj še do prihodnjega tedna, dokler njihov lastnik ne uredi papirjev za prevoz na novo destinacijo – v Romunijo. "Če je živina že dolgo v Sloveniji, postane slovenska, mislim, papirološko slovenska," je Čok razložil, zakaj bodo živali v Kopru ostale vsaj še do konca naslednjega tedna. Ko bo zeleno luč prižgala veterinarska inšpekcija bodo živali lahko odpotovale, in sicer ne z ladjo, pač pa s tovornjaki.