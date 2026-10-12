Slovenija
Ladje pred Ankaranom domačinom kratijo spanec
V Ankaranu domačine močno moti hrup, še posebej ponoči, pripovedujejo. Razlog: številne ladje, ki vplujejo v koprsko pristanišče in so tudi po več dni zasidrane pred tem obmorskim krajem. Zato gredo zdaj na Ustavno sodišče. In kaj zahtevajo?
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