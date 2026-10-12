Ladje pred Ankaranom domačinom kratijo spanec

Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo

Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono

Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek

Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja