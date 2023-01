Lahko Bandelli Desus vrne med 'žive'?

Kdo lahko Desus po polomiji na parlamentarnih volitvah, ko stranka ni prepričala niti odstotka volivcev, vrne med žive? Je to nekdanji komenski župan, poslanec in minister? Marko Bandelli je s prestopom iz Gibanja Svoboda, kjer nanj očitno niso računali, napovedal svojo politično vrnitev. Ob napovedi predsednika Ljuba Jasniča, da se za predsedniški stolček ne bo več potegoval, ne izključuje možnosti, da bi sam prevzel vodenje stranke. Jo lahko popelje nazaj v parlament, katera znana Slovenka bi mu lahko pri tem pomagala in kaj imata skupnega z nekdanjim šefom Desusa Karlom Erjavcem?