'Lahko bi predlagali višjo ceno vinjete, ker je inflacija višja, ampak nismo'

Čeprav je imel lani Dars 135 milijonov evrov dobička, je letos predlagal podražitev. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak, ki je bil gost v oddaji 24UR ZVEČER, je dejal, da so podražitev predlagali iz treh razlogov.

"Prvič, da se bomo še naprej vozili po redno vzdrževanih, obnovljenih in na novo zgrajenih cestah. Drugič, da bo Dars še naprej dolgoročno finančno stabilno podjetje, in tretjič, da bomo financirali velik investicijski cikel, ki je pred nami," je dejal. Dodal je, da do leta 2030 Dars načrtuje investicijo v višini 3,2 milijarde evrov; samo za razvojno os na severnem in južnem delu je okoli 1,4 milijarde evrov. "To pa so izračuni še pred podražitvami, ki smo jim bila priča v zadnjih dveh letih."