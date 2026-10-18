Lahko glasovi iz tujine obrnejo končni rezultat referendumske nedelje?

Še v ponedeljek je nasprotnike in zagovornike ukinitve RTV-prispevka ločevalo vsega 546 glasov, po zadnjih podatkih pa že 1354. Za ukinitev je tako glasovalo 49,93 odstotka volivcev, proti pa 50,07 odstotka. Število glasov za ukinitev se je namreč v primerjavi s ponedeljkom zmanjšalo za 270, število glasov proti pa povečalo za 538.

Razloga za to sta dva. Najprej so k rezultatom prišteli še glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije, poleg tega pa so volilne komisije odkrile tudi napake pri vnosu podatkov.

In koliko glasov iz tujine pričakujejo? Lahko obrnejo rezultat? Razlika je vseeno majhna. Iz tujine pričakujejo še okoli tri tisoč glasov, zato je preobrat še vedno mogoč. Približno 1500 glasovnic so volivcem poslali po pošti, nekaj manj kot toliko pa naj bi jih glasovalo na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Te glasove bodo začeli šteti v ponedeljek, a vseh rezultatov še ne bomo poznali.

Na uradne končne rezultate pa bo treba počakati predvidoma do četrtka ali petka, če ne bo zapletov oziroma pritožb.