Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Lahko glasovi iz tujine obrnejo končni rezultat referendumske nedelje?

Ljubljana, 18. 10. 2026 19.39 pred 28 minutami 1 min branja 7

Avtor:
Nuša Dekleva
Glasovnica

Zdaj se odštevajo zadnje ure. Kdo bo končni zmagovalec zadnje super-referendumske nedelje? V ponedeljek namreč prispejo še glasovi iz tujine. Lahko še obrnejo končni rezultat? Prednost nasprotnikov ukinitve RTV-prispevka se je v zadnjih dneh več kot podvojila.

Še v ponedeljek je nasprotnike in zagovornike ukinitve RTV-prispevka ločevalo vsega 546 glasov, po zadnjih podatkih pa že 1354. Za ukinitev je tako glasovalo 49,93 odstotka volivcev, proti pa 50,07 odstotka. Število glasov za ukinitev se je namreč v primerjavi s ponedeljkom zmanjšalo za 270, število glasov proti pa povečalo za 538.

Razloga za to sta dva. Najprej so k rezultatom prišteli še glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije, poleg tega pa so volilne komisije odkrile tudi napake pri vnosu podatkov.

In koliko glasov iz tujine pričakujejo? Lahko obrnejo rezultat? Razlika je vseeno majhna. Iz tujine pričakujejo še okoli tri tisoč glasov, zato je preobrat še vedno mogoč. Približno 1500 glasovnic so volivcem poslali po pošti, nekaj manj kot toliko pa naj bi jih glasovalo na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Te glasove bodo začeli šteti v ponedeljek, a vseh rezultatov še ne bomo poznali. 

Na uradne končne rezultate pa bo treba počakati predvidoma do četrtka ali petka, če ne bo zapletov oziroma pritožb.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
referendum rezultat glasovi pošta

Tea Košir z Direkcijo za infrastrukturo ne bo sklenila pogodbe

24ur.com Znani tudi glasovi iz tujine, izid volitev ni spremenjen
24ur.com K izidom bodo prišteli še glasove, prispele po pošti
24ur.com Obrambna referenduma bosta razburkala parlamentarni vrh
24ur.com Bo 27. novembra mega referendumska nedelja?
24ur.com Med preštetimi glasovnicami našli eno več, kot je bilo volivcev
Zadovoljna.si Kmetija: Bo anonimno glasovanje porote poskrbelo za presenečenje?
24ur.com Še dober teden do referenduma: kako nagovarjajo volivce?
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
18. 10. 2026 20.07
rezultat je jasen, razen če razveljavijo moščansko omnijo, jj se bo lahko pritoževal do konca, rtv bo pa delno prostovoljen
Odgovori
0 0
tron3
18. 10. 2026 20.07
Interneta itak ne morejo izklopit, razen če ne plačaš, torej RTV ima funkcijo da ga še gledajo napol slepe stare mame in stari ati, vsi ostali pa na net, da boste izvedeli kaj se v resnici dogaja, samo v času ki prihaja, glih ne bo dober bit novinar!!!
Odgovori
+1
1 0
Gašper15
18. 10. 2026 19.59
Vazno da je padel zakon proti korupciji Nika kovac se ze smeje ker se je resila vsega in vas ima za bebcke naprej hahahhahaaaj
Odgovori
+2
2 0
grumf
18. 10. 2026 20.03
V resnic jo desni držite na pidestalu, sam k ne štekate tega..
Odgovori
-1
0 1
suleol
18. 10. 2026 19.53
idemooo santa barbara hoes on
Odgovori
+0
1 1
Bozjidar
18. 10. 2026 19.50
Najvec clanov v komisijah imaSds,najvec nepravilnosti je tam,kjerso njihovi predsedniki komisije,mogocebodo izraelci spremenili potek ,po posteni poti ne bo slo
Odgovori
+1
7 6
DKR
18. 10. 2026 19.57
Seveda imaš ti polpismeni, anonimi trolček natančen vpogled v to,kdo so predsedniki komisij po celi Sloveniji, kaj ne? Eni kar blebetate neumnosti,...ccccccccc.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
Pri osmih letih je pela pijanim gostom, doma pa doživljala nasilje
Pri osmih letih je pela pijanim gostom, doma pa doživljala nasilje
zadovoljna
Portal
V pravljični obleki ukradla vse poglede: modni trenutek, o katerem govorijo vsi
Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? Strokovnjaki opozarjajo na pogosto zamenjavo
Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? Strokovnjaki opozarjajo na pogosto zamenjavo
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
vizita
Portal
Zakaj se po obilnem obroku začnemo potiti?
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Najboljše in najslabše meso: katero je zdravo in katero škodljivo?
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
dominvrt
Portal
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
okusno
Portal
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Bombaškoljka
Bombaškoljka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022