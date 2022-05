Ponorele cene umetnih gnojil so tudi kmete prisilile v iskanje alternativnih rešitev. In kot vedno so se kmetje tudi tokrat znašli. Začeli so reciklirati in se povezovati s kavarnami. Nekateri so umetna gnojila delno zamenjali z naravnimi, denimo kar s kavno usedlino. Kako učinkovito pa je gnojilo iz nje?