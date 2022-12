Lahko jezik vpliva na uspeh vaše spletne strani?

Ste kdaj razmišljali o tem, kako jezik vpliva na uspeh vaše spletne strani? Verjetno ste vanjo vložili veliko truda, energije in ne nazadnje tudi denarja – a številni lastniki spletnih strani prav v ciljni ravnini storijo kolosalno napako in prevod spletne strani oziroma lekturo prepustijo nekomu, ki se z jeziki ukvarja le ljubiteljsko. Raziskali smo, kako pomembna je zares jezikovna pravilnost, kakšen pomen ima kakovostno prevajanje ter če lahko jezik vaše spletne strani res poskrbi za bodisi njen uspeh ali pa popoln polom.

Žalostno dejstvo je, da dandanes vse manj spletnih mest poskrbi za jezikovno pravilnost besedil na svojih straneh; različne jezikovne napake in spodrsljaji so tako pogosto tarča komentarjev in posmeha, žal pa se zaradi tega nič ne spremeni. A različne raziskave so pokazale, da vam jezikovne zagate na vašem spletnem mestu lahko povzročijo precej več škode kot le posmeh obiskovalcev – lahko vas namreč celo stanejo naročil.

Pa poglejmo številke. Raziskava, ki so jo izvedli v Veliki Britaniji, je pokazala, da kar 59 % Britancev ne bi sodelovalo s podjetjem, ki ima na svoji spletni strani očitne slovnične napake. In četudi domnevamo, da smo Slovenci glede tega morda malce manj strogi kot Britanci, to še vedno pomeni, da se približno polovica obiskovalcev vašega spletnega mesta le na podlagi slovničnih napak na vaši spletni strani ne bo odločila za sodelovanje z vašim podjetjem. Si res lahko privoščite, da izgubite kar polovico svojih potencialnih strank?