Lahko koalicija po hudem padcu podpore še obrne trend?

Po politično burnem tednu so nastopili tedni zatišja, in za nekatere bržkone čas samorefleksije po zadnjem odzivu javnosti. Le še 26 odstotkov vprašanih namreč podpira delo vlade, več kot dvakrat toliko mu nasprotuje. V največji vladni stranji medtem strasti mirijo, češ da gre zgolj za prehodno obdobje. "Če sprejejmamo odločitve na podlagi javnih mnenj, potem stremimo k temu, da sprejemamo všečne odločitve, ki marsikdaj niso dobre, še posebej pa niso dolgoročno dobre," pravi finanančni minister iz vrst Gibanja Svoboda Klemen Boštjančič .

"Vejramem, da se bo trend obrnil, ko bodo ljudje na lastni koži občutili, da so ukrepi potrebni in dobri za vse državljanke in državljane," pa dodaja minister za Slovence v tujini Matej Arčon.

Da je potreben, pa so državljani poslušali tudi, ko je šlo za posvetovalni referendum drugega bloka krške nuklearke. Vse parlamentarne stranke z izjemo Levice so ga enotno podpirale, a ko so v oddaji Tarča razkrili zakulisne dogovore strank, da so za izpeljavo referenduma nameravale zaobiti zakon, s tem pa, kot je opozarjala vladna služba, izigrale voljo ljudstva, pa stranke naenkrat niso bile več tako enotne.

'Politiki je spodrsnilo, državljankam in državljanom se je treba opravičiti'

"Vprašanje se je zmanipuliralo, koalicija, na kateri ta trenutek leži največja odgovornost, pa žal ni enotna," je takrat dejal poslanec SDS Zvone Černač. Predsednik vlade Robert Golob medtem: "Referendum, ki ga omenjati, je bil na nek način izsiljen z enostransko pobudo SDS. Ta isti SDS je zdaj enostransko umaknil svojo pobudo."