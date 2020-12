"Ni težava v tem, da ne delam, pač pa v tem, da razmišljam naglas, da sem aktiven državljan in da verjamem v svobodo govora," pravi raper Zlatko po predčasnem izbrisu iz razvida samozaposlenih v kulturi. Razmišlja tudi o tem, da bi se pritožil na sodišče. Ministrstvo za kulturo se je medtem zavilo v molk, ostri pa so v opoziciji – v LMŠ in SD to potezo označujejo za nedopustno, v Levici govorijo o napadu na demokracijo.

Dan potem ko je Zlatan Ćordić, sicer eden vidnejših protestnikov proti ukrepom vlade, prek družbenih omrežij sporočil, da ga je ministrstvo za kulturo izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi, je za našo kamero v šali povedal, da mu telefon ni toliko zvonil niti tedaj, ko je dobil svojo prvo hčerko. In medtem ko se na omenjenem ministrstvu na naše klice in sporočila danes ne odzivajo, Zlatko na vprašanje, kako razume izbris, odgovori: "To razumem kot nekoga, ki ima moč, ne razume pravičnosti in potem pride do tiranije. Očitno smo prišli v čase, kjer se ne smemo spraševati in razmišljati na glas. Če želiš biti aktiven državljan in ne rešuješ stvari samo na kavču, očitno nisi zaželen in se ti na tak podel način maščujejo."

Kot pravi, ne drži, da ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, saj je v teh težkih časih epidemije novega koronavirusa izdal svoj 11. studijski album Julijan Mak, na katerem je 20 pesmi, in posnel približno pet videospotov. "Lahko mi vzamejo papir, ne morejo pa mi vzeti mojega dela in duše," še doda. Ali se bo v zvezi s tem pritožil na sodišče, Zlatko ne razkriva, prizna pa, da o tem razmišlja.

icon-expand "Ni težava v tem, da ne delam, pač pa v tem, da razmišljam naglas, da sem aktiven državljan in da verjamem v svobodo govora," pravi Zlatko. FOTO: POP TV

Na izbris raperja iz razvida samozaposlenih v kulturi so se odzvali tudi v poslanskih skupinah. Poslanec Levice Luka Mesecje dejal, da je napad na Zlatka eden od aktualnih napadov na demokracijo strani vlade Janeza Janše. Po njegovih besedah niti v režimih, ki jim danes rečemo totalitaristični, ljudem, ki so spregovorili, niso na tak način vzeli kruha od ust. "Vsaj nek proces je bil, kot neka minimalna higiena. Zlatka so, enostavno zato, ker je kritičen do oblasti, disciplinirali čez noč, samovoljno, arbitrarno. Minister je enostavno sprejel sklep, da Zlatko ni več samozaposlen v kulturi," je še povedal Mesec. Jerca Korčeje glede Zlatkovega primera spomnila, da so v LMŠ sicer mnenja, da je vsak eksces oziroma ekstrem, ki v družbi povzroča nepotrebna trenja, neprimeren, po drugi strani pa so v stranki ostro obsodili potezo ministrstva za kulturo: "Tudi če se ne strinjamo z dejanjem kogarkoli in obsodimo njegova ravnanja, to še ne pomeni, da ima vlada s pozicije moči pravico izvajati revanšizem proti posamezniku." Predsednica SD Tanja Fajonje uvodoma prav tako spomnila, da so Zlatkov nedopusten napad na prvega moža NIJZ Milana Krekajasno obsodili in dodala: "Drugo pa je, kakšno pristojnost si jemlje ministrstvo za kulturo, da preprosto z odločbo prekine samozaposlenemu status in si jemlje pristojnosti, ki jih imajo drugi organi. Enako se lahko zgodi komurkoli. Ko ne bo razmišljal všečno, se bo lahko neko pristojno ministrstvo preprosto odločilo, da mu pogodbo ukine, in to je nesprejemljivo." Spomnimo Čeprav ima Ćordić odločbo o veljavnosti statusa do sredine leta 2022, je ministrstvo za kulturo ocenilo, da ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, saj naj bi preveč svojega časa namenjal aktivnostim, ki niso povezane z opravljanjem kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid.

Tako so mu z odločbo sporočili, da so ga izbrisali iz razvida samozaposlenih v kulturi, s tem pa mu preneha tudi pravica do plačila prispevkov za socialno varnost. V odločbi še piše, da dejavnosti osebe, ki ne sodijo v okvir področja po 4. členu ZUJIK in so sočasno lahko tudi protipravna ravnanja in ravnanja, ki se preganjajo z kazensko pravno zakonodajo, ne morejo uživati posebnega statusa na področju samozaposlenih v kulturi.