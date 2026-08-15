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'Lahko noč, Meta'

Ljubljana, 15. 08. 2026 20.58 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
24UR Fokus M.V.
Cvetje v jeseni

Milena Zupančič. Meta iz Cvetja v jeseni. Skoraj 60 let ustvarjanja in več kot dvesto vlog, pa številne nagrade. V zadnjem obdobju je odkrito spregovorila o svojih zdravstvenih težavah in boju z rakom, zdaj se je poslovila. Veliki igralki v spomin objavljamo daljši prispevek, ki smo ga z njo posneli decembra lani.

"Ko pride na oder, začneš gledati Mileno Zupančič", je njeno igralsko prezenco in energijo opisal igralec Marko Mandič, "je kot magnet, ki te potegne."

Igralski kolegi so jo opisovali kot izjemno nadarjeno, inteligentno, karizmatično. Cvetje v jeseni jo je izstrelilo med igralske zvezde nekdanje države.

"Čudim se, kako sem sem v ta čas toliko uspela spraviti," je v pogovoru za 24ur Fokus povedala decembra. 

Bila je prejemnica na desetine nagrad - Borštnikov prstan, velika Prešernova nagrada, Bert za filmso igro, Badjurova za življensko delo, državno priznanje Zlati red za zasluge. Pripisali so ji sugestivno interpretacijo in vrhunsko izrazno moč, s katero je bogatila slovensko kulturno krajino več desetletij.

Vabljeni k ogledu celotnega prispevka, ki ga prav tako lahko najdete v arhivu Voyo.

milena zupančič fokus cvetje v jeseni

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KOMENTARJI1

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zmerni pesimist
15. 08. 2026 21.53
Vsi se bomo nekoč poslovili eni prej drugi pozneje eni lažje drugi težje in temu ne bomo ubežali in to je to
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