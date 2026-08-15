'Lahko noč, Meta'

"Ko pride na oder, začneš gledati Mileno Zupančič", je njeno igralsko prezenco in energijo opisal igralec Marko Mandič, "je kot magnet, ki te potegne."

Igralski kolegi so jo opisovali kot izjemno nadarjeno, inteligentno, karizmatično. Cvetje v jeseni jo je izstrelilo med igralske zvezde nekdanje države.

"Čudim se, kako sem sem v ta čas toliko uspela spraviti," je v pogovoru za 24ur Fokus povedala decembra.

Bila je prejemnica na desetine nagrad - Borštnikov prstan, velika Prešernova nagrada, Bert za filmso igro, Badjurova za življensko delo, državno priznanje Zlati red za zasluge. Pripisali so ji sugestivno interpretacijo in vrhunsko izrazno moč, s katero je bogatila slovensko kulturno krajino več desetletij.

Vabljeni k ogledu celotnega prispevka, ki ga prav tako lahko najdete v arhivu Voyo.