Lahko o množičnem turizmu govorimo tudi v Sloveniji?

Številne evropske države duši množični turizem, zato število turistov skušajo omejiti na vse možne načine. V Benetkah so uvedli dnevno vstopnino, prav tako v španski Sevilji zaračunavajo vstop na zgodovinski trg Plaza de España. Kako pa je pri nas? Ali lahko tudi v Sloveniji že govorimo o množičnem turizmu? Katere občine so najbolj oblegane in kako s turisti sobivajo prebivalci?

Bled in Bohinj sta alpska bisera Slovenije in zaradi tega sta med turisti zelo priljubljeni destinaciji. "Tako zelo je lepo, ravno sva prispeli. Voda je tako čista, spominja nas na Škotsko in vse to zelenje. Komaj čakava, da greva lahko plavati," pravita mladi turistki. "Pogled je zelo lep," pove druga sogovornica. V poletnih mesecih je obisk še toliko večji. Veseli smo vsakega turista, pravijo v obeh občinah. Je res, da jih je veliko, vendar o množičnem turizmu v pravem pomenu besede še ne moremo govoriti, pravijo. "Dejstvo je, da se Bled sooča s sezonskostjo. Ni enakomerno porazdeljenega obiska tekom celega leta. Pozimi imamo tiste izzive s privabljanjem turistov, ki bi želeli, da bi jih bilo več. V poletnih mesecih pa imamo ravno druge izzive. Lahko že nekako govorimo o nekem čezmernem turizmu, ampak ga z vsemi občinskimi institucijami kar dobro obvladujemo, če lahko tako rečem," pravi Maja Pančur iz Turizma Bled.

"Številke pravijo, da smo v nekem okviru, ki smo si ga zastavili. Res se je turizem v zadnjih letih zelo močno povečal, postal je ena glavna gospodarska panoga v Bohinju. Jaz mislim, da je prav tako, sploh če govorimo za širši prostor Julijskih Alp," pove Klemen Langus iz Turizma Bohinj.

Obiskovalce zato spodbujajo, da na destinaciji ostanejo dlje. "Predvsem gre v smeri usmerjanja obiska, tako da ozaveščamo o tem, da ni samo otok, grad in jezero, ampak da je izven tega magičnega trikotnika še ogromno stvari za videti in doživeti, predvsem v poletnem času, ko je to nekakšen paradiž za aktivnosti v naravi," dodaja Pančur.

Kje so zabeležili največ nočitev in kakšna je demografska slika?

Lani je Slovenijo obiskalo skoraj 6,6 milijona turistov. Ustvarili so skoraj 16,9 milijona prenočitev, največ avgusta. Največ prenočitev, skoraj 5,2 milijona, je bilo po podatkih statističnega urada v gorskih občinah, več kot polovico teh prenočitev so gostile občine Bled, Bohinj in Kranjska gora. "Imamo zelo razpršeno demografsko sliko. Prihajajo iz celega sveta. Obiskovalci iz Nemčije, Združenega kraljestva, Italije in ZDA prihajajo najpogosteje oziroma predstavljajo največji delež," še pove Pančur. "Malce več kot 75 odstotkov opravijo tuji gostje. Slovencev je v Bohinju še vedno velik procent. Ampak smo zelo odvisni od evropskega trga. To je naš glavni trg, iz katerega prihajajo naši glavni gostje. Iz Nemčija, Beneluxa, Češke, Slovaške. V zadnjem času beležimo večje število gostov iz Francije, Španije, Poljske, nekaj malega pa tudi iz Velike Britanije in Amerike," pojasni Langus. Z obiskom so zadovoljni tako v zasebnih nastanitvah kot v hotelih. "V zasebnih nastanitvah pa tudi generalno na Bledu imamo visok delež tujih gostov. Ta je kar 97-odstoten. Konkretno, če gledamo za zasebne nastanitve, je največ Nemcev, na drugem mestu je Velika Britanija, na tretjem mestu Madžarska, Slovaška, Češka, in potem Američani in Francozi," pravi Luka Poklukar iz zasebne nastanitve Frida's old house."V naših nastanitvah imamo ogromno slovenskih gostov, predvsem izven sezone. Mi imamo ogromno kongresnega turizma, ogromno podjetij prihaja k nam in res je tudi, da ta odstotek višajo te skupine. Ampak še vedno so Slovenci daleč na prvem mestu," dodaja Jure Repanšek iz prestižnega Hotela Bohinj.

Povečano število pločevine in manko v infrastrukturi sta največji oviri